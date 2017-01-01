Чи відбудеться нормалізація стосунків між Росією і США за рахунок України?

Карл Волох Політолог

Карл Волох

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Путін, нарешті, визнав «начальника» за океаном і готовий вносити зміни в свою міжнародну політику. Але ...

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Влияние Трампа на внутриамериканскую и мировую политику проявляется совершенно молниеносно - пожалуй, как никогда ранее. Он уже подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского торгового договора. А перед этим - сразу после инаугурации - фактически отменил ОбамаКер. Оба этих института предыдущий президент относил к главным своим достижениям.

Показательные изменения проявляются и в российской политике - очевидно, как следствие прошлых или грядущих договорённостей с Трампом. ВВС США и РФ, по сообщению из Москвы, провели первую совместную операцию в Сирии. Неделю назад (ещё до инаугурации Трампа, но явно по его просьбе) Путин направил на парижскую конференцию по БВ всего лишь посла (при уровне представительства министры МИД), явно дав понять, что не намерен поддерживать подразумевавшуюся антиизраильскую резолюцию. Такое также происходит впервые - русские традиционно шли во главе проарабских антиизраильских движений.

Тут бы впору порадоваться, что Путин, наконец, признал себе «начальника» за океаном и готов вносить изменения в свою международную политику. Но не оставляет опаска, что вся будущая нормализация произойдёт за счёт Украины. Это, конечно, не факт, и предохранителей от такого развития событий становится все больше, но риск все равно есть.

Джерело: блог Карла Волоха

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