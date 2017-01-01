Бандера ще 65 років тому відповів на капітулянські заклики пінчуків

Володимир В`ятрович Історик, публіцист, громадський діяч

Володимир В`ятрович

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Степан Бандера

Сьогодні, коли Україна знову у війні за волю, Бандера знову затребуваний і актуальний

Він став символом безкомпромісної боротьби за свободу у молодому віці, залишився ним до кінця життя і навіть ще більше після нього. Сьогодні, коли Україна знову у війні за волю, він знову затребуваний і актуальний.

Якщо в цій статті 65 років тому большивизм замінити путінізмом - буде чудова відповідь капітулянським закликам пінчуків.

«Як по московському боці немає інших діючих сил, тільки імперіалістичні, що найбільш ворожо ставляться до визвольних змагань України й інших народів, так само з нашого боку супроти них може бути тільки одна постава: відпір і боротьба. Боротьба з Москвою, з большевизмом і з кожною іншою формою її загарбницького імперіалізму, аж до повного визволення, поки московська нація не виречеться своїх намагань поневолювати Україну й інші народи та не погодиться жити з ними в мирних взаєминах, на засаді пошанування самостійности і всіх прав кожного народу. А до того часу, поки в московському таборі не виступлять неімперіалістичні сили з такою програмою і не почнуть діяти по лінії позитивного ставлення до головних цілей визвольної боротьби України й інших поневолених народів – доти не може бути спільної мови з жодними московськими чинникам». (1952)

Джерело: блог Володимира В'ятровича

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