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    Думки вголос

    Бандера ще 65 років тому відповів на капітулянські заклики пінчуків

    • Володимир В`ятрович

      Історик, публіцист, громадський діяч

    • 1 Сiчня, 21:23
    • Розсилка
    Степан Бандера
    Степан Бандера

    Сьогодні, коли Україна знову у війні за волю, Бандера знову затребуваний і актуальний

    Він став символом безкомпромісної боротьби за свободу у молодому віці, залишився ним до кінця життя і навіть ще більше після нього. Сьогодні, коли Україна знову у війні за волю, він знову затребуваний і актуальний.

    Якщо в цій статті 65 років тому большивизм замінити путінізмом - буде чудова відповідь капітулянським закликам пінчуків. 

    «Як по московському боці немає інших діючих сил, тільки імперіалістичні, що найбільш ворожо ставляться до визвольних змагань України й інших народів, так само з нашого боку супроти них може бути тільки одна постава: відпір і боротьба. Боротьба з Москвою, з большевизмом і з кожною іншою формою її загарбницького імперіалізму, аж до повного визволення, поки московська нація не виречеться своїх намагань поневолювати Україну й інші народи та не погодиться жити з ними в мирних взаєминах, на засаді пошанування самостійности і всіх прав кожного народу. А до того часу, поки в московському таборі не виступлять неімперіалістичні сили з такою програмою і не почнуть діяти по лінії позитивного ставлення до головних цілей визвольної боротьби України й інших поневолених народів – доти не може бути спільної мови з жодними московськими чинникам». (1952)

    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Віктор Пінчук Степан Бандера
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