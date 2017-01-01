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    Думки вголос

    Про зшивання України на умовах Росії

    • Олександр Янковський

      Журналіст Крим.Реалії

    • Сьогодні, 20:01
    • Розсилка

    Наше завдання - не допустити «зшивання» України на умовах, які диктує Москва

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    Все чаще и чаще от политиков, оказавшихся не у власти можно услышать, что «страну нужно сшивать». Сшивать - это как?

    Возможно, так, как об этом мечталось в свое время советским экспериментаторам, которые пытались пришить к собаке две головы. В итоге ни одна из них не может управлять организмом, а само тело как правило умирает через несколько часов или дней.

    Неизбежная гибель живого организма и есть главная цель «сшивальщиков».

    Только в нашем случае - это гибель целой страны.

    Есть ли что-то плохое в единстве страны? Нет. Но не единство страны требуется «сшивальщикам». Им нужно чтобы в Украине было по крайней мере 2 центра принятия решений. А по большому счету - один. В Москве. Чтобы Украина не могла двигаться ни в каком направлении без одобрения боевиков «днр-лнр» и их хозяев в Москве.

    Какие требования у Украины к «минским соглашениям»? Их много. Но главное - чтобы наконец был выполнен хотя бы первый пункт - немедленное и полное прекращение огня.

    Cшивальщикам и Москве нужно абсолютно другое. Им нужно чтобы были проведены «выборы» в днр-лнр, чтобы эти выборы были признаны Украиной, США и Европой, и чтобы по факту - ни одно важное решение Украина более не принимала без одобрения «днр-лнр». А по факту - без согласия Москвы.

    Цель России проста и понятна. Пришить Украине еще одну голову, чтобы сам организм нашего государства оказался нежизнеспособным.

    И тогда России просто не нужно будет никого захватывать и тратить деньги на поддержание днр-лнр. Достаточно подключить их к кровеносной системе Украины и они будут питаться. И не только питаться, но и отравлять организм всей страны. Колорадскими ленточками, «одним народом», и т.д.

    Нужно ли Украине такое сшивание? Наверное, только в том случае, если непреодолим суицидальный синдром. Если вот очень хочется чтобы снова не было собственного государства, чтобы судьбу украинцев определяли в Москве, а сами украинцы как народ исчезли с лица Земли - то да, стоит не только соглашаться, но и настаивать на скорейшем «сшивании» страны.

    Означает ли это, что Украина должна отказаться от оккупированных территорий? Конечно нет. Просто Украине не нужны территории любой ценой. Задача Украины сейчас заключается в том, чтобы вернуть свои земли на своих условиях.

    Не «пришивание», а контроль законных властей. Там, где будет украинская армия, украинская полиция, украинская нацгвардия, украинские школы, украинские чиновники и украинские граждане - там и будет Украина.

    Готова ли сейчас к этому Украина? Наверное нет. Но нужно в конце концов прекратить говорить о том, что Россия развалится и тогда все автоматически вернется к той ситуации, которая была раньше. Во-первых, ждать можно десятилетиями. А во-вторых, так, как раньше уже не будет. Потому что сама Украина изменилась. И украинцы стали другими.

    Что нужно делать сейчас? Ждать и готовиться. Обустраивать контролируемые территории и готовиться к освобождению оккупированных. Иметь к моменту восстановления контроля законодательство о коллаборационизме и суды с полицией, готовые это законодательство применять. А еще - иметь кадровый резерв, который будет готов работать на освобожденной территории.

    Поэтому и главной задачей министерства по делам оккупированных территорий должно стать его превращение в министерство по восстановлению порядка на освобожденных землях.

    А наша задача - не допустить «сшивания» Украины на условиях, которые диктует Москва.

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Крим Росія Донбас сепаратизм
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