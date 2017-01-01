Тупик Путіна

Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Олеся Яхно

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін

Не за горами 2018 рік

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Как и следовало ожидать, все участники «нормандской четверки», кроме России, готовы к встрече на уровне лидеров.

Вначале Путин затягивал этот процесс в надежде на пакт с Трампом и «гибридизацию» Европы (через вмешательство в избирательные процессы).

Теперь Путин затягивает процесс из-за выборов в 2018 году (хвастаться особе нечем, значит остается только мобилизовать собственных граждан вокруг внешних «врагов»).

Хотя, наверное, уже даже и до Кремля дошло, что превратить тактическое преимущество России и слабость Украины в 2014 году в стратегическую победу российской власти не удастся. Ей впору думать о том, как выйти из Донбасса и Крыма с наименьшими потерями для РФ.

Джерело: блог Олени Яхно

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