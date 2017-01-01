Блокада Донбасу та рішення РНБО: головні висновки
- Сьогодні, 12:15
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Системні рішення завжди перемагають рішення ситуативні
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Выводы по ситуации с блокадой и решению СНБО:
- Если власть во время войны не ставит четкие понятные цели и не создает стратегии, значит, общество само ставит ей цели и диктует стратегии.
- Во время войны стране нужна победа, а чтобы достичь победы, необходимо лидерство.
- Лидерство заключается в мобилизации активной части общества ради достижения заявленных результатов в заявленные сроки.
- Если не хватает лидерства в государстве, значит, лидерство рождается на улице.
- Это не хорошо и не плохо, просто политика не терпит пустоты. Политика - это акт воли, реализованный в государственных решениях.
- Системные решения всегда побеждают решения ситуативные.
- Чтобы побеждать, надо проявлять инициативу и направлять события, а не следовать за событиями.
Джерело: блог Юрія Бутусова
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