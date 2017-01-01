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    Думки вголос

    Блокада Донбасу та рішення РНБО: головні висновки

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 12:15
    • Розсилка

    Системні рішення завжди перемагають рішення ситуативні

    Мовою оригіналу

    Выводы по ситуации с блокадой и решению СНБО:

    1. Если власть во время войны не ставит четкие понятные цели и не создает стратегии, значит, общество само ставит ей цели и диктует стратегии.
    2. Во время войны стране нужна победа, а чтобы достичь победы, необходимо лидерство.
    3. Лидерство заключается в мобилизации активной части общества ради достижения заявленных результатов в заявленные сроки.
    4. Если не хватает лидерства в государстве, значит, лидерство рождается на улице.
    5. Это не хорошо и не плохо, просто политика не терпит пустоты. Политика - это акт воли, реализованный в государственных решениях.
    6. Системные решения всегда побеждают решения ситуативные.
    7. Чтобы побеждать, надо проявлять инициативу и направлять события, а не следовать за событиями.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Донбас ДНР ЛНР РНБО
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