Блокада – зброя, яку мають використовувати всі партії

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокада на Донбасі

Ще дуже багато чого нам усім разом потрібно блокувати, обмежувати, встановлювати, щоб побудувати незалежну державу

Мовою оригіналу

Нельзя прекращать блокаду - блокаду надо поддерживать, расширять, не сворачивать, надеюсь, это оружие начнут использовать все политические партии.

На повестке дня - необходима блокада Приднестровья - причем полная.

Также нужна блокада незаконных янтарных приисков в Ровенской и Житомирской областях - гарантирую, там будет ничуть не меньший резонанс. Блокада границы, чтобы пресечь контрабанду, которая идет со всех сторон, блокада Одесского порта как средство остановить «серый» импорт - на границе резонанс может быть даже большим, мне кажется. Блокада незаконной вырубки леса, незаконной охоты, незаконной добычи песка. Незаконного вывоза мусора. Блокада тяжелых фур, которые разрушают дороги без контроля веса. Блокада таких чисто коррупционных структур как «Укрспирт», и много чего еще.

Государство - это порядок и разумные ограничения. Еще очень многое нам всем вместе надо блокировать, ограничивать, устанавливать, чтобы построить независимое государство. Очень много.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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