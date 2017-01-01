Диявольський тиждень у Китаї. Як має працювати військова пропаганда

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Армії потрібні твої біль і страждання, щоб мотивувати інших ризикнути собою і випробувати свою силу духу

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«Дьявольская неделя» – испытание выносливости для военнослужащих армии и милиции Китая

Собрал коллекцию фотографий «дьвольской недели» - финального цикла боевой подготовки в Народно-освободительной армии Китая и Народной вооруженной милиции Китая (в нее включены воинские части по функциям как Нацгвардия).

Китайская пропаганда массово снимает все виды боевой подготовки всех воинских частей, и в большом количестве выкладывает все в открытый доступ. Воинская служба рекламируется как испытание на прочность для мужчин и женщин, возможность испытать себя, побывать в экстремальных условиях. Масштабы публикации фото и видео - потрясающие - операторы и фотографы старательно фиксируют все самые тяжелые моменты, и съемка, такое впечатление, является составной частью боевой подготовки для рекламы воинской службы в гражданском обществе. Подчеркивается опасность и трудности «дьявольской недели». Здесь все по-настоящему - и специально фиксируют царапины, ссадины, кровоподтеки, как спят и как едят. Никаких поддавков, здесь тебя выжмут на 101%, здесь надо проявить всю волю и характер, чтобы выжить, и не подвести коллектив. Командный дух - его воспитывают именно так, на пределе, чтобы тянуть не за себя - за товарища. Потому что если ослабеешь - другой будет нести твой автомат, держать бревно, носилки, ящик с бк. Больно до крика и до слез, идет кровь, отключаешься от недосыпа? Отлично! Значит это возьмут крупным планом, армии нужны твоя боль и страдание, чтобы мотивировать других рискнуть собой и испытать свою силу духа. Ничего сверхъестественного - но массовость и мотивация, не могут не впечатлить. Боевые искусства занимают место в подготовке, но небольшое.

Основное - выносливость, марш-броски, командная работа, спасение раненых, перенос боекомплекта. На реальной войне эти солдаты будут привычны к перегрузкам, у них будет высокая стрессоустойчивость. Ну в общем, мне эти фото понравились, отобрал избранное - это из разных частей и подразделений. На мой вкус - блестящий образец системной и ежедневной работы военной пропаганды и коммуникаций с общественностью.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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