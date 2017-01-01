Погляд на реформи з операційної: несподіване продовження

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

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Фото: dkl2.kiev.ua

Поки в Україні є грамотні лікарі - ще не пізно зберегти їх для майбутнього

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Две недели назад написал статью - разговор о реформах из операционной одной из районных больниц Киева.

Нечасто приходится видеть, как за статьей сразу же следуют какие-то радикальные изменения в жизни человека. И вот я снова приехал в больницу, на осмотр к тому же хирургу, и услышал неожиданные слова:

«Спасибо за статью, что не назвали место и имена - я не боюсь ругаться с главврачом, но тратить на это время было бы глупо. Я все продумал и принял решение - мы в этом году вместе с моей командой уходим из государственной медицины, и создаем частную клинику. Я понял, что привык к тому порядку в госбольнице, который на самом деле порядком не является, но больше не хочу поддерживать своим участием имитацию здравоохранения и коррупцию. Я не хочу просить пациентов платить непонятный больничный сбор в 500 гривен, который тратится куда-то, не хочу просить и принимать у пациентов наличные без чека - все это тупиковый путь, он не дает развиваться медицине, все это надо ломать, а не участвовать.

Мы уже присмотрели здание, я обратился к знакомым бизнесменам, которым я помогал, мы сделаем предприятие, сделаем ремонт, небольшой стационар, все это без роскоши, за умеренные деньги. Со мной уйдут все, с кем я работал. Это совсем не будет простым и легким делом, я прекрасно понимаю, что придется выйти из зоны комфорта, брать ответственность на себя. Но за этим будущее, иначе наших детей будет некому лечить. Пациенты будут получать качественные услуги, государство - налоги, сотрудники -рабочие места, а цены мы сделаем максимально доступными, чтобы количество пациентов увеличилось. Да, лечение стоит денег, даже самое простое, но только в частной клинике я смогу эти цены определять законно и открыто. Я больше не хочу никаких нелегальных денег, это стыдно, просить кого-то «кэшем» оплатить материалы и работу. Да, стоимость операции вырастет, налоги, коммунальные услуги, но появится и дополнительная ответственность за результат, это важно. Будем стараться, чтобы иметь возможность помогать и малоимущим - но это все тоже будет открыто. Я думаю так - если государство не успеет провести реформы в ближайшее время, пройдет 5-6 лет, и то небольшое количество профессионалов, которое сохранилось в государственных клиниках, полностью исчезнет. Или перейдут в частную медицину, или уедут заграницу, там масса предложений для квалифицированных медиков, очень многие уезжают. А государственные больницы будут сдавать площади под аренду. Необходима страховая медицина, которая позволит предоставлять доступные людям медицинские услуги в частных клиниках. Надо делать такие больницы, которыми мы сможем гордиться, а не больницы, куда стыдно зайти и стыдно выйти. Пока в Украине есть грамотные врачи - еще не поздно сохранить их для будущего».

Джерело: блог Юрія Бутусова

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