Про душевні телевізійні ефіри Порошенка

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко з родиною

Як заборонити українській владі постійно псувати враження від прямого ефіру з президентом?

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Все-таки Петр Алексеевич имеет недосягаемо высокий рейтинг. Рейтинг телевизионных выступлений. И так хочется, чтобы он круглые сутки не выходил из своих душевных и искренних прямых эфиров, ну как в проекте «За стеклом».

Так переживаешь, что к этому искреннему патриотичному человеку, который не жалеет себя ради своего народа, сразу как только выключатся софиты, и студия погрузится во мрак, придут подчиненная ему фракция БПП, назначенные им руководители Кабмина, АП, минфина, минэкономики, ДУС, ГПУ, СБУ, Госпогранслужбы, ГФС, СВР, МО, главы ОГА и РГА и сразу начнут что-то ему предлагать, убеждать, заставлять подписывать и одобрять то, что этот славный и обаятельный человек вовсе не хотел и даже не думал сказать каких-то пару минут назад, во время трансляции.

Что делать? Как запретить украинским властям постоянно портить впечатление от прямого эфира с президентом?





Джерело: блог Юрія Бутусова

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