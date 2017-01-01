  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов
    Думки вголос

    Про душевні телевізійні ефіри Порошенка

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Вчора, 21:14
    • Розсилка
    Петро Порошенко з родиною
    Петро Порошенко з родиною

    Як заборонити українській владі постійно псувати враження від прямого ефіру з президентом?

    Мовою оригіналу

    Все-таки Петр Алексеевич имеет недосягаемо высокий рейтинг. Рейтинг телевизионных выступлений. И так хочется, чтобы он круглые сутки не выходил из своих душевных и искренних прямых эфиров, ну как в проекте «За стеклом».

    Так переживаешь, что к этому искреннему патриотичному человеку, который не жалеет себя ради своего народа, сразу как только выключатся софиты, и студия погрузится во мрак, придут подчиненная ему фракция БПП, назначенные им руководители Кабмина, АП, минфина, минэкономики, ДУС, ГПУ, СБУ, Госпогранслужбы, ГФС, СВР, МО, главы ОГА и РГА и сразу начнут что-то ему предлагать, убеждать, заставлять подписывать и одобрять то, что этот славный и обаятельный человек вовсе не хотел и даже не думал сказать каких-то пару минут назад, во время трансляции.

    Что делать? Как запретить украинским властям постоянно портить впечатление от прямого эфира с президентом?


    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ