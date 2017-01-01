Сім років для генерала Назарова – безпрецедентно важливий вирок

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

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Справа щодо загибелі 49 українських військових у Луганському аеропорту стала важливою подією для розвитку держави Україна, для української влади і українського суспільства

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В Павлограде завершился судебный процесс, который не имеет аналогов в советской и украинской армии. Один из высших военачальников - и.о. первого заместителя начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майор Виктор Назаров, который в 2014-м был начальником штаба АТО на территории Донецкой и Луганской областей, признан виновным в служебной халатности, которая привела к тяжким последствиям в военное время, и повлекла гибель 49 военнослужащих, и приговорен к семи годам лишения свободы (максимальная санкция по этой статье - восемь лет). Это знаковое событие не только для армии, но и для правосудия в Украине, последствия которого трудно переоценить. В ходе свободного состязательного процесса доведено до приговора дело, которое длилось два с половиной года, дело, которое касается одного из высших должностных лиц государства. Это впервые.

Ил-76, который по приказу штаба АТО был направлен в аэропорт Луганск, был сбит диверсионной группой под командованием предателя Украины, наемника российских спецслужб Игоря Плотницкого ночью 14 июня 2014-го года. Дело против Плотницкого также передано в суд, по нему собраны все необходимые улики, будет заочный приговор.

Халатность Назарова в том, что ему в штаб накануне вылета поступили независимо друг от друга доклады о засаде, которую устроили диверсанты, от представителя Службы безопасности в штабе АТО и представителя Главного управления разведки Министерства обороны в штабе АТО. Были перехвачены переговоры главарей диверсантов, которые не оставляли сомнений, что противник владеет обстановкой в аэропорту, подготовил засаду, и готов сбивать наши самолеты.

Командир подразделения ВСУ в аэропорту уведомил штаб АТО, что не имеет сил для обеспечения безопасности посадочной зоны.

Однако находясь в штабе АТО, и не посетив район аэропорта, генерал-майор Назаров решил, что он владеет обстановкой лучше разведывательных служб, и все равно дал приказ на вылет подкрепления самолетами.

В интернете сейчас развернулась полемика вокруг трех вопросов по этому приговору:

1. Защитники Назарова пишут, что если судить генералов за отданные приказы, то придется отдавать под суд всех командиров, что командиры будут бояться посылать людей на опасные задания.

Нет. Теперь, когда командиры будут посылать людей на опасные задания, никто из них не посмеет послать начальника разведки в своем штабе, а будет планировать операции с учетом тех рисков, о которых разведка предупреждает.

По состоянию на 13 июня украинская авиация понесла тяжелые потери в результате засад диверсионных групп, оснащенных переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) - было сбито 5 вертолетов и самолет Ан-30. В аэропорту Краматорска украинским спецназом была захвачена диверсионная группа, которая организовала засаду на украинские самолеты и вертолеты, захвачен ПЗРК. Игнорировать предупреждения разведки было недопустимо, угроза новой засады в аэропорту была вполне очевидной.

В этом и состоит халатность - генерал не владел и не мог владеть обстановкой на месте, и не учел важную развединформацию, которую до него довели неоднократно.

Это и привело к тяжелым потерям, к гибели людей и техники.

2. Защитники Назарова пишут, что гражданский суд не имеет полномочий рассматривать дело, что решение принято под давлением общественности.

На самом деле, суд имеет полное право рассматривать такие иски. Потому что решение судьи базируется не на ее собственном мнении о военном деле. Основой обвинения является военно-тактическая экспертиза, которую провели военнослужащие Минобороны и специалисты военной авиации. И это действующие военные сделали вывод об ответственности Назарова за обеспечение безопасности вылета Ил-76. Судья просто признала эту экспертизу законной и достоверной, и опиралась на нее при вынесении решения.

Расследование преступления проводили сотрудники Главной военной прокуратуры, которые являются действующими военнослужащими Минобороны.

Показания против Назарова также дали военнослужащие - офицеры разведки ГУР МО и СБУ. Так что все обвинение построено на свидетельствах и выводах, которые сделаны военнослужащими.

А создать военный суд ничто не мешало и не мешает - напомню, подозрение Назарову было выдвинуто еще в ноябре 2014-го года, два с половиной года назад, время было. Но опять-таки, гражданский судья в Павлограде не могла при имеющихся уликах принять другое решение. Она и так не максимальных восемь лет дала Назарову, а семь.

Приговор очень мягкий, на самом деле, учитывая тяжесть последствий - Назарова не лишили воинского звания, хотя военная прокуратура этого требовала. К слову, был бы таким мягким военный суд? Думаю, нет.

3. Защитники Назарова пишут, что надо было срочно перебрасывать подкрепления по воздуху, иначе аэропорт было не удержать. То есть говорят, мол, по справедливости, генерал решил сознательно рискнуть людьми и самолетом, чтобы спасти ситуацию.

Это к делу не относится, но я и об этом скажу - на самом деле, обстановка в аэропорту таких экстренных мер не требовала. В то время основные боевые действия шли под Славянском, Ямполем, в Мариуполе, и в районе Дьяково-Изварино, где шла операция по перекрытию государственной границы. Луганский аэропорт находился в окружении, и не мог быть базой для активных действий, пока не будет пробит наземный коридор. Аэропорт в тот время обстреливали, но не штурмовали.

Фактически наши войска в аэропорту были вынуждены сидеть в окружении. Причем все понимали, что противник может легко перекрыть посадку в аэропорту, и этот способ снабжения очень уязвимый. После гибели Ил-76 грузы начали сбрасывать на парашютах. Только в конце июля, когда был пробит наземный коридор к аэропорту, под Луганском начались активные маневренные боевые действия. Нужны были наземные силы, коридор, вот что требовалось обеспечить.

Что хотелось бы отметить в деле Назарова? Это коллективный труд и это достижение состоит из следующих составляющих:

1. Профессиональное расследование Главной военной прокуратуры. Дело могло бы вообще не состояться или множество раз развалиться. Военные прокуроры сумели довести его до приговора в рамках закона, и никакой политической поддержки в этом не получали. Это настоящий поступок.

2. Принципиальная позиция военных экспертов - летчиков испытателей Государственного научно-испытательного центра Вооруженных сил Украины - полковников Виктора Лукьянчука и Александра Пахольченко, которые вопреки угрозам отказались изменить свои заключения в экспертизе, и заявили об этом публично. Теперь в отместку ГШ ликвидировал их должности и Пахольченко вообще увольняют из ВСУ.

3. Профессиональная работа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которое провело все необходимые экспертизы по делу.

4. Принципиальная позиция свидетелей - офицеров СБУ и ГУР МО, которые подтвердили в суде свои первоначальные показания. Такую же последовательность проявило и руководство этих ведомств, которое поддержало офицеров.

5. Стойкая и необычайно самоотверженная позиция родственников погибших военнослужащих, которые посещали все заседания, проводили акции протеста, активно писали о процессе в соцсетях. Все это на протяжении более двух лет! Это впечатляющая акция гражданского общества, простых людей, для которых вырываться и сидеть на заседаниях было каждый раз сложной проблемой.

6. Профессиональная работа адвокатов потерпевших - правозащитной группы «Січ» и Виталия Погосяна.

7. Судья Павлоградского межрайонного суда Наталья Самоткан вынесла объективное решение, достойно завершив очень не простой процесс.

8. В целом - дело Назарова - это демонстрация качественных изменений в украинской политике и в правоохранительной системе, которые позволили все-таки довести дело до приговора. Конечно, теперь будет подана апелляция, точка еще не поставлена. Но решение есть, и теперь «слить» его выводы будет уже невозможно.

Запоминается результат.

Дело о гибели 49 украинских военных в Луганском аэропорту стало важным событием для развития государства Украина, для украинской власти и украинского общества. Мы показали способность разобраться сами в себе, провести расследование, установить ответственность и причины трагедии. Дело о гибели летчиков и десантников в ИЛ-76 стало делом о ценности человеческой жизни в нашей стране, это теперь пример, о котором знает каждый военный.

Мы продолжаем защищать права погибших, и при этом обвиняемый реализовывает в полном объеме все свои права на защиту.

Приговор в суде Назарова, на мой взгляд, не дискредитируют армию, а наоборот, повышают авторитет государства, которое не только дает приказы, но и отвечает за их исполнение. Это пример и для других силовых структур. Разумеется, в том случае, если апелляция не отменит решение, и приговор вступит в силу.

Мы не остаемся равнодушными. Мы помним вас, ушедшие в небо, чтобы такое больше никогда не повторилось, спасибо вам за службу и за вашу жертву своему народу и своей стране... И наша жизнь, и этот суд - все благодаря вам...

Джерело: блог Юрія Бутусова

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