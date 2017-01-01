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    Думки вголос

    Україні потрібне нове свято - День ветеранів, щоб уникнути російських провокацій

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 22:24
    • Розсилка
    <span>Акція у Дніпрі, 9 травня</span>
    Акція у Дніпрі, 9 травня

    «Будь-яка проросійська пропаганда і символіка, в тому числі горезвісні георгіївські стрічки, радянські прапори - заборонені»

    Мовою оригіналу

    Нужен новый праздник - День ветеранов и жертв всех войн за свободу народа Украины

    Надеюсь, что по итогам проведения 9 мая разумно сделать следующее:

    1. Отменить вообще выходные дни и на 8 и 9 мая. Отметить праздник в рабочий день никаких проблем не составляет. Массовые акции можно проводить в ближайший обычный выходной день.

    2. Ввести единый государственный праздник - День ветеранов и жертв всех войн за свободу народа Украины.

    3. Варианты дат для такого праздника должны быть из современной истории Украины, чтобы объединить весь народ и всех патриотов, даты на выбор могут быть такие:

    а) 13 апреля - день первого боя АТО и российско-украинской войны в 2014-м, когда украинские военные впервые открыли огонь по врагу, защищая независимость Украины.

    б) 5 июля - день освобождения Славянска в 2014-м - первого украинского города, захваченного российскими агрессорами.

    в) 26 мая - начало обороны Донецкого аэропорта, уничтожение отряда российского спецназа «Искра» в Донецком аэропорту, первая успешная операция сил АТО в российско-украинской войне.

    г) 29 августа - день прорыва из Иловайска, окруженных российскими войсками войск сектора «Б». Это сражение принесло самые тяжелые единовременные потери в ходе войны - в этот день погибло свыше 300 украинских воинов ВСУ, НГУ, МВД. Вместе с тем, несмотря на абсолютно невыгодные условия, украинцы показали выдающуюся воинскую доблесть и героизм, нанеся тяжелые потери превосходящим силам российской группировки. В этот день также как и герои Небесной сотни, герои Иловайска показали, что украинцы дадут отпор россиянам несмотря на самые тяжелые потери и лишения. Что украинская армия не будет бежать перед россиянами. Полностью окруженные войска не сдались и не сдали оружия врагу, показав в 21-м веке настоящий образец верности своему народу и самопожертвования во имя свободы своей страны. Именно в ходе боев под Иловайском были захвачены в плен 13 российских военнослужащих, демонстрация которых радикально изменила внешнеполитическую обстановку и оценку войны в глазах Запада. Это стало основанием для заключения первых Минских соглашений.

    Я лично считаю, что наиболее логичной датой является 29 августа, день Иловайска. В прошлом году депутаты комитета по обороне и безопасности уже вносили такой законопроект, считаю, что Верховная Рада обязана вынести его наоткрытое обсуждение и голосование.

    4. Любая пророссийская пропаганда и символика, включая пресловутые георгиевские ленты, советские флаги -
    запрещены. Безопасность массовых акций в ходе любых маршей и шествий могут обеспечивать исключительно сотрудники правоохранительных органов, участие «охранных» фирм запрещается.

    5. Трансляция любых пропагандистских мероприятий РФ, маршей, парадов, на территорию Украины полностью запрещается.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія АТО пропаганда ветеран
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