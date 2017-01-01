В Україні відсутня повноцінна система бойової підготовки піхотинців

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Я не люблю публічно критикувати програми бойової підготовки.

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К сожалению, в нашей стране отсутствует полноценная система боевой подготовки пехотинцев, и ничего образцового пока не создано, да и невозможно создать это без государства, которое боевую подготовку в учебных центрах только имитирует, если по-честному. Потому и решается все на месте, в самих частях, силами энтузиастов-инструкторов и командиров. Но данное видео хочу прокомментировать, именно потому, что очень уважаю хорошее боевое подразделение - полк НГУ «Азов». Считаю обстрел собственных солдат в такой форме совершенно недопустимым и нарушающим технику безопасности. В «Азове» собираются люди с высокой мотивацией и организацией, много великолепных молодых людей, и даже если один из них случайно пострадает - будет очень трагично.

Судя по видео - инструкторы и «азовцы» метод применяли массово, и даже гордились, видео мая 2016-го года, надеюсь, что-то поменялось за это время..

Проблема не в инструкторах - проблема в заказчике. Заказчик хочет иметь крутой спецназ как в боевиках, и думает, что главная часть боевой подготовки - это создание жутких стрессов, максимального чувства опасности на полигоне. А инструкторы просто выполняют задачу по созданию вот такого полигонного «зверства», в меру своих способностей. К инструкторам у меня претензий нет.Многие даже очень хорошие украинские воины считают, что любые жестокие и даже чрезмерные методы воздействия оправданны, чтобы преодолеть стресс, и что война - это не искусство уничтожения врага, а как у викингов - путь в Вальхаллу, и жалеть себя нечего.

Собственно, у меня и к командованию «Азова» претензий нет - они ведь не профессиональные военные, они добровольцы,. которые учатся всему сами, в меру способностей, и они проделали огромный объем работы, и очень многое полезное внедрили в части. И думаю, придет время, и они поймут, что так готовить своих пехотинцев, проходящих, судя по видео, начальную подготовку, ничем не оправданно. Учения с боевой стрельбой нужны на продвинутом этапе боевой подготовки, очень продвинутом, и все равно с меньшим риском, а в таком виде обстрел собственных солдат на позициях может быть оправдан только в том случае, если в стране всеобщая мобилизация, вражеские танки под Днепром, завтра все идут в последнюю атаку, и времени на подготовку нет вообще, и инструкторов других тоже нет. «Азов» тренируется автономно от НГУ, и они это не контролируют де-факто, хотя несут ответственность де-юре. И если начальник боевой подготовки НГУ генерал Гарчу не реагирует и допускает подобные методы обстрела бойцов, то если произойдет несчастный случай, генералу придется нести ответственность, и возможно, пойти под суд, вместе с нижестоящими командирами.

Меня печалит одно - что программа боевой подготовки даже в «Азове», там где есть люди и ресурсы, осуществляется не по понятному плану, который бы можно было раскритиковать, а по интуиции и по частному мнению отдельных людей. И критиковать это потому на самом деле бесполезно - в ответ ты услышишь: «мы воевали там-то, мы сидели по градами, а вы ничего не знаете, у нас самый большой практический опыт». Хорошие люди не хотят учиться, не верят в обучение по книгам, не верят в профессионалов, потому что не воспринимают войну как школу, а только как готовность к героическому самопожертвованию.

Народ, у нас так мало мотивированных настоящих Воинов, давайте к каждому относиться бережно, давайте ценит человека! У нас не советская армия, и не российская, у нас жизнь каждого человека и его здоровье должно быть наивысшей ценностью.

Вопросы адаптации к боевой обстановке решаются не только на полигоне, и никакой обстрел солдат на учениях все равно не устранит стресс в реальном бою - так учат умные книги, которые за последние две тысячи лет где-то сидели под обстрелами, может даже и в более серьезных переделках бывали. Соллдат надо готовить и вводить в бой бережно, постепенно, дозируя психологические нагрузки, чудес все равно не будет, в современном бою не нужны берсекеры, нужны тактически грамотные, расчетливые и психически уравновешенные люди.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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