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    Думки вголос

    Знайомтеся: Алішер Усманов - власник російських соцмереж «Вконтакте» та «Однокласcники»

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 19:14
    • Розсилка
    Алішер Усманов
    Алішер Усманов

    У 1980 році був засуджений на 8 років в'язниці за вимагання хабара і крадіжку соціалістичної власності, звільнений достроково, відсидів 6 років

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    Кстати, вот он, единоличный владелец «Вконтакте» и «Одноклассников». Обе соцсети входят в холдинг «Мэйл.ру», которым владеет российский олигарх Алишер Усманов. Так что вот он, выгодополучатель платежной системы, рекламы и всего прочего, на чем зарабатывает популярные в Украине российские соцсети.

    Родился в 1953 году в Узбекистане, входил в советскую партийную элиту, закончил МГИМО.

    В 1980 году был осужден на 8 лет тюрьмы за вымогательство взятки и кражу социалистической собственности, освобожден досрочно, отсидел 6 лет.

    Разбогател за несколько лет, попав в структуру управления «Газпрома», связан родственными связями с семьей действующего президента Узбекистана.

    Усманов купил «Вконтакте» примерно за 2 миллиарда долларов. Создатель «Вконтакте» Павел Дуров заявил, что был вынужден совершить сделку по продаже своего пакета социальной сети «под давлением ФСБ», требующей персональные данные сторонников Евромайдана».

    Российский интернет-эксперт Антон Носик привел динамику изменения стоимости акций «Мэйл.ру» в 2012-2017-м годах. Акции не выросли, а даже упали в цене: «Любой здравомыслящий инвестор после духоподъёмных новостей про #Крымнаш и бешеный принтер поспешил выйти из российских ценных бумаг. Достаточно прочитать хотя бы проспекты эмиссии Яндекса и той же Mail.Ru Group, где инвесторов прямым текстом предупреждали о страновых рисках, связанных со спецификой поведения российских властей на интернет-рынке. Не могли не предупреждать, потому что утаивание такой существенной информации от инвесторов по американским законам чревато и уголовным преследованием, и миллиардными гражданскими исками. Как же мог такой ушлый делец, как Алишер Бурханович, не внять своим собственным предупреждениям?!
    Есть в России такие активы, инвестировать в которые много выгодней, чем в любой Фейсбук или Теслу. А как они выглядят и называются, можно посмотреть в ролике Алексея Навального «Он вам не Димон».

    Российский оппозиционер Алексей Навальный установил документально, что Алишер Усманов дал взятку действующему премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в виде роскошной виллы и 4,3 гектаров земли в самом дорогом и престижном месте Подмосковья на Рублевке, рыночной стоимостью минимум в 5 миллиардов рублей. Навальный считает источником доходов Усманова близость к власти и получение незаконных преференций в результате коррупционных связей с руководством РФ.

    Усманов также известен как владелец издательского дома «Коммерсант». В 2011-м году Усманов уволил со скандалом главного редактора журнала «Власть» Максима Ковальского, входящего в издательский дом, за публикацию в номере журнала, посвященном выборам в Госудуму РФ на обложке фотографии избирательного бюллетеня, на котором было написано «Путин пошел на...!» и статью «Победа единовбросов», про фальсификации путинской правящей партии. В общем, на защитника свободы слова этот дядя явно не похож.

    Усманов также - Президент Международной федерации фехтования.

    Входит в пятерку самых богатых людей России, в десятку самых богатых людей Великобритании, и в десятку самых богатых людей Швейцарии. Почти все время проживает за пределами России, в своих зарубежных поместьях. Владеет одной из крупнейших яхт в мире, и прочими атрибутами пост-советских олигархов.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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