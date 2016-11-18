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    Думки вголос

    Відколи «братьєв» за поребрик посунули...

    • Оксана Забужко

      Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    • Сьогодні, 06:55
    • Розсилка

    Розмова з таксистом (дядько рр. 40, кремезний і архетипально-колоритний, як Карась у «Запорожці за Дунаєм», тільки без вусів)).

    - А що там таке, в Арсеналі, виставка якась? Багато людей туди їде...

    - Книжковий ярмарок.
    - А, - флегматично, - ярмарок...
    - Міжнародний, - уточнюю. - Це так, як Євробачення, тільки в літературі: з'їжджаються письменники з різних країн, кого в нас переклали, виступають, наші видавці торгують книжками, люди приходять послухати - такі книжкові ярмарки в усіх світових столицях проходять, от і в нас, слава Богу, трохи ожила галузь - відколи «братьєв» з ринку за поребрик посунули...

    В цьому місці дядько несподівано вмикається - очі йому загоряються, як у Термінатора, і далі, вже до кінця дороги, він невгаває, мов виповідаючи нараз одним духом накипіле роками:
    - І правильно! А то вся Петровка руськими книжками завалена! Це, як із сайтами тіми, з Яндексом: напарнік мій каже: що його робить? - а я йому кажу: переходь на Гугль, воно ще й лучче! Я от попробував - красота, ще лучче всьо видно, привикнути тільки треба, там настройки трохи іначі... А в них за ці одні сутки - за сутки, чуйте, за ніч! - Яндекс утратив на акціях один і три мільярда! - дядько сито, по-хазяйському осміхається: котик після сметанки. - Мільярда!
    За одну тіко ніч! А вони як собі думали? - переможно. - МИ НА НИХ НЕ НАПАДАЛИ!

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    (І ось цей момент я впізнаю - до дрожу: це вона, сто раз описана в класичній літературі «точка неповернення» мого народу: ах так? то ти он як зі мною? ну то начувайся ж, собако, - не буде тобі прощення!...)

    - А серіали? А музика? - гримить далі дядько, так що мені лишається тільки підтакувати. - То ж, було, нічого українського не почуєш, а тепер - я от радіо Ностальджі слухаю, то в них уже так: руської музики нема вобще, - на його обличчі знов мелькає той самий вдоволений вираз котика після сметанки, - вобще нема, все - імпорт, а кожна четверта пісня - українська! То ж уже друге діло!.. А то все лізли сюди до нас із концертами, за наші ж гроші...

    На темі телебачення ми виїхали на Лаврську, тож її дядько розкрити вже не встиг. А шкода - я б іще послухала.

    І - ні, він мене не впізнав. Він не мені «адресно» це говорив, а просто - розмовляв із пасажиром.

    І - ні, я не стежу за тим, у яких там корчах звиваються борці за «руські сайти» (с)): у мене просто нема на це часу. Все, що мені треба знати про «суспільну реакцію» (головний її тренд) моєї країни в цьому питанні, я вже почула.

    Працюємо далі. ))

    Джерело: блог Оксани Забужко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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