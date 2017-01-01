В Росії замість виборів буде радянська профанація

Андрій Зубов Російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук

Андрій Зубов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Як і в Радянському Союзі від виборів ніколи формально не відмовлялися і завжди набирали 99,8% підтримки

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Конечно, я не могу предсказывать будущее, оно непредсказуемое. В Кремле сейчас ведут себя очень странно. Может быть все, что угодно. Но мне кажется, что если не будет резкого падения популярности Путина, то и отказ от президентских выборов, намеченных на 2018-ый год, вряд ли произойдет. Путин пытается, хоть и формально, какие-то процедуры соблюдать. Так что отказ от президентских выборов в России в 2018-ом вряд ли может быть.

Путин будет сам баллотироваться. Он же может баллотироваться на второй строк. Не думаю, что это маловероятный вариант.

Кто может быть оппонентом Путина на выборах президента – посмотрим. Вот уже Явлинский заявил о своем участии, Навального могут допустить, а могут и не допустить. Будут еще эти официальные люди, кто не помрет до того времени. Это Жириновский, Зюганов, Милонов – вся эта компания.

Но конечно, все это будет профанацией. Это будут не настоящие выборы, а будут выборы, как в Советском Союзе. Но формально Путин вряд ли откажется от них. Как в Советском Союзе от выборов никогда формально не отказывались и всегда набирали 99,8% поддержки.





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