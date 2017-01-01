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    Думки вголос

    В Росії замість виборів буде радянська профанація

    • Андрій Зубов

      Російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук

    • Сьогодні, 22:06
    • Розсилка
    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Як і в Радянському Союзі від виборів ніколи формально не відмовлялися і завжди набирали 99,8% підтримки

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    Конечно, я не могу предсказывать будущее, оно непредсказуемое. В Кремле сейчас ведут себя очень странно. Может быть все, что угодно. Но мне кажется, что если не будет резкого падения популярности Путина, то и отказ от президентских выборов, намеченных на 2018-ый год, вряд ли произойдет. Путин пытается, хоть и формально, какие-то процедуры соблюдать. Так что отказ от президентских выборов в России в 2018-ом вряд ли может быть.

    Путин будет сам баллотироваться. Он же может баллотироваться на второй строк. Не думаю, что это маловероятный вариант.

    Кто может быть оппонентом Путина на выборах президента – посмотрим. Вот уже Явлинский заявил о своем участии, Навального могут допустить, а могут и не допустить. Будут еще эти официальные люди, кто не помрет до того времени. Это Жириновский, Зюганов, Милонов – вся эта компания.

    Но конечно, все это будет профанацией. Это будут не настоящие выборы, а будут выборы, как в Советском Союзе. Но формально Путин вряд ли откажется от них. Как в Советском Союзе от выборов никогда формально не отказывались и всегда набирали 99,8% поддержки.


    Джерело: Обозреватель
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим
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