Правоохоронці взялися за очільника військкомату та керівницю ВЛК у Харкові

Очільниця ВЛК за гроші вписувала важкі діагнози в медкартки призовників

Служба безпеки України заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації у різних регіонах України. Серед затриманих – начальник військкомату та голова військово-лікарської комісії у Харкові та завідувач кафедри одного з інститутів на Закарпатті. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«За гроші зловмисники пропонували потенційним призовникам уникнути мобілізації та виїхати до Євросоюзу на підставі підроблених документів. Вартість таких «послуг» становила від 1 до 8 тис. дол. Сума залежала від терміновості виготовлення фальшивки», – йдеться в повідомленні.

У Харкові

Викрито двох керівників: військкомату та військово-лікарської комісії в обласному центрі.

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За даними слідства, очільниця ВЛК за гроші вписувала важкі діагнози в медкартки призовників. При цьому її спільник, воєнком, завіряв своїм підписом висновки про непридатність клієнтів до військової служби за станом здоров’я.

У подальшому ухилянти планували використати підробку для незаконного виїзду за кордон.

Наразі фігуранту-військкоматівцю вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Крім того, злочинні дії керівниці військової медкомісії кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).



На Закарпатті

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Викрито завідувача кафедри соціальної роботи одного з місцевих інститутів, який продавав ухилянтам студентські квитки. Перебуваючи у статусі голови вступної комісії вишу, він оформляв своїх клієнтів на навчання «поза конкурсом» і навіть без складання вступних іспитів.

Після зарахування до навчального закладу ухилянти претендували на відтермінування призову.

На Черкащині

Затримано раніше судимого за розбій та бандитизм мешканця Одеси, який за гроші обіцяв ухилянту підроблені документи для виїзду за кордон.

Раніше повідомлялося, що шестеро військкомів збагатилися на понад 255 млн грн.