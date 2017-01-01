Дикий театр відзначить свій перший день народження виставою «Попи, Мєнти, Бабло, Баби»

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Саркастична вистава у стилі треш від Дикого театру – це тарантинівський екшн з українським темпераментом

6 лютого в Києві Дикий театр покаже виставу-треш. Захід приурочений до першого дня народження театру.

«Попи, Мєнти, Бабло, Баби» – вистава-треш на дві дії, створена за мотивами п’єси Джона Вебстера «Герцогиня Амальфі».

«Саркастична вистава у стилі треш від Максима Голенка і Дикого театру – це тарантинівський екшн з українським темпераментом, це непередбачуваний сюжет і невиправдана жорстокість, та перш за все це пошук відповіді на питання «як далеко може завести людину жага до багатства?» – розповіли про виставу у Дикому театрі і зауважили, що особам до 18 років перегляд не рекомендований.

Вистава відбудеться у столичному клубі «Атлас», початок о 19:00.