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    Дикий театр відзначить свій перший день народження виставою «Попи, Мєнти, Бабло, Баби»

    • Сьогодні, 10:52
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    Саркастична вистава у стилі треш від Дикого театру – це тарантинівський екшн з українським темпераментом

    6 лютого в Києві Дикий театр покаже виставу-треш. Захід приурочений до першого дня народження театру.

    «Попи, Мєнти, Бабло, Баби» – вистава-треш на дві дії, створена за мотивами п’єси Джона Вебстера «Герцогиня Амальфі». 

    «Саркастична вистава у стилі треш від Максима Голенка і Дикого театру – це тарантинівський екшн з українським темпераментом, це непередбачуваний сюжет і невиправдана жорстокість, та перш за все це пошук відповіді на питання «як далеко може завести людину жага до багатства?» – розповіли про виставу у Дикому театрі і зауважили, що особам до 18 років перегляд не рекомендований.

    Вистава відбудеться у столичному клубі «Атлас», початок о 19:00.

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