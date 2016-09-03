Національна опера анонсувала головні заходи у березні

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Людмила Монастирська

31 березня відбудеться прем’єра опери «Флорія Тоска»

У березні Національна опера України порадує своїх шанувальників продовженням проекту «Українські оперні зірки у світі», а також прем’єрою опери «Флорія Тоска» (Пуччіні). На поціновувачів опери знову чекає зустріч зі світовою зіркою Людмилою Монастирською, яка виконає партію Абігайль в опері «Набукко», партію Аїди в однойменній опері, а також артистка співатиме головну партію у прем'єрі опери «Флорія Тоска».

Окрім того, столичні глядачі продовжать знайомство із запрошеною солісткою Оленою Бєлкіною, зірка якої все яскравіше сяє на оперній сцені. Цього разу вона виконає не лише свою славнозвісну партію Попелюшки в однойменній опері Россіні, а ще й партію Адальжізи в опері «Норма».

3 березня – опера «Набукко» (Верді)

«Опера «Набукко» була написана Джузеппе Верді як гімн національно-визвольного руху, – розповідає режисер-постановник опери Анатолій Солов’янеко. – Знаменитий хор Vaрensiero з третього акту тривалий час був гімном італійських революціонерів. Але я не хотів би теперішнє звертання до цієї опери пов’язувати з політикою. Насамперед наша з головним диригентом театру Миколою Дядюрою увага до цієї музики пояснюється її естетичною цінністю та винятково прекрасними мелодіями, які заклав геніальний Верді».

Цього разу (як і у прем’єрі) партію Абігайль виконає всесвітньо відома українка Людмила Монастирська (солістка Національної опери України), котра володіє сопрано з дивовижним тембром, великим діапазоном й неперевершеним нюансуванням.

Особливої уваги заслуговують декорації, костюми та сценографія вистави, які створені в повній гармонії з музикою та стилістикою дії. Зазначимо, що для постановки було створено понад 300 костюмів переважно ручної роботи. Головна героїня (Абігайль) чотири рази перевдягається за виставу. Художник-постановник – Марія Левитська.

Також головні партії виконують: Олександр Мельничук (Набукко), Сергій Ковнір (Захарія), Анжеліна Швачка (Фенена), Валентин Дитюк (Ісмаель).

11 березня – опера «Норма» (Белліні)

Прем’єра опери «Норма» в Національній опері України відбулась у 2007 році. У 2011 році за цю постановку режисер-постановник Анатолій Солов'яненко був нагороджений Національною премією ім. Тараса Шевченка. В 2015 році – за втілення шедеврів (опери «Норма» і «Дон Карлос») на столичній сцені, Анатолій Солов’яненко удостоєний ордена «Зірка Італії».

Цього разу у ролі Адальжізи виступає запрошена солістка Олена Бєлкіна – співачка, що володіє сильним голосом неймовірної краси, чуйною музикальністю, доповнює свій вокальний талант яскравою емоційністю і тонким розумінням стилю.

Головні партії виконують: Ольга Нагорна (Норма), Сергій Пащук (Полліон), Сергій Магера (Оровез) та ін.

19 березня – опера «Попелюшка» (Россіні)

У Національній опері України «Попелюшка» Россіні за її майже двохсотлітню історію була поставлена лише у 2010 році. Зважаючи на виключний склад солістів цієї опери, столичні глядачі цього разу матимуть унікальну можливість почути одну з найкращих виконавиць партії Попелюшки – запрошену солістку Олену Бєлкіну. Не дивно що запросили саме її, адже саме з ролі Попелюшки в однойменному фільмі-опері, прем’єра якого відбулася у 2012 році, почався міжнародний злет співачки українського походження.

Головні партії також виконують провідні солісти Національної опери України: Богдан Тарас (Дон Маньїфіко, барон ді Монтеф’ясконе), Сергій Пащук (Дон Раміро, принц Салерно), Олександр Бойко (Дандіні) та ін.

Олена Бєлкіна

22 березня – опера «Аїда» (Верді)

Саме цією виставою 1 жовтня 1926 р. започаткував свою діяльність у Києві Державний український театр опери та балету, зараз – Національна опера України. Впродовж різних сезонів головну партію в опері «Аїда» виконували видатні співачки свого часу. Цього разу у ролі Аїди неперевершена Людмила Монастирська, яку столичні театрали вже мали нагоду неодноразово чути саме в цій ролі. Партія Аїди є знаковою для співачки, адже саме з неї Людмила Монастирська розпочала своє блискуче сходження і дотепер з незмінним успіхом виконує її на найкращих оперних сценах світу.

Головні партії також виконують: Андрій Романенко (Радамес), Сергій Магера (Рамфіс), Богдан Тарас (Фараон) та ін.

31 березня (1 та 9 квітня) – опера «Флорія Тоска» (Пуччіні) – прем’єра

З нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Італійською Республікою та до 60-річчя Римського договору (Договору про заснування Європейської спільноти) в Національній опері України відбудеться прем’єра опери «Флорія Тоска» Дж. Пуччіні.

«Флорія Тоска» входить до «гарячої десятки» шедеврів світової опери. Пуччіні створив витончену і проникливу оперу, поставивши в центр композиції трагічний злам долі Флорії Тоски – знаменитої співачки і найкрасивішої жінки Риму.

Головну партію виконує Людмила Монастирська, для якої ця партія є також визначною: у 2010 році Монастирська з величезним успіхом дебютувала у Берлінській опері, останньої миті замінивши солістку основного складу в партії Тоски. Після вистави вона одразу отримала ангажемент від фестивалю Пуччіні у місті Торре-дель-Лаго.

Режисер-постановник – Анатолій Солов’яненко, диригент-постановник – Микола Дядюра, художник-постановник, художник костюмів – Марія Левитська.