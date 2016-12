Помер засновник і перший музичний менеджер The Beatles

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Facebook Jacaranda

На 87-му році пішов з життя Аллан Вільямс

У віці 86 років помер бізнесмен і музичний менеджер Аллан Вільямс, якого називають фактичним відкривачем славетного ліверпульського гурту The Beatles, повідомляється на сторінці Facebook його клубу Jacaranda.



«Засновник Jacaranda і людина, яка відкрила The Beatles, пішов від нас у віці 86 років. Його спадщина дозволила нам залишатися в серці ліверпульської музичної сцени протягом 60 років, і пам'ять про нього буде жити в кожній групі, яка грала на нашій сцені», - повідомляється на сторінці клубу.



У 1958 році Аллан Вільямс орендував майстерню з ремонту годинників та переробив її в кав'ярню, яку назвав Jacaranda. Учасники групи The Beatles часто відвідували кав'ярню. Незабаром The Beatles почали грати в кав'ярні. У 1960 році Вільямс організував концерту групи в інших клубах. Вільямс і The Beatles припинили співпрацювати в 1961 році.

Як повідомлялося раніше, у березні цього року помер продюсер і аранжувальник Джордж Мартін, найбільш відомий по роботі з The Beatles.