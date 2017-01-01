Світова прем’єра: у театрі «Золоті ворота» покажуть українсько-німецьку виставу

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Виконавець головної ролі Микола Береза

На столичній сцені відбудеться вистава «Чому Михайло Гурман не вижив»

Київський театр «Золоті ворота» 1 та 2 травня запропонує своїм глядачам захоплюючий психотрилер «Чому Михайло Гурман не вижив».

Вистава стала спільною роботою «Золотих воріт» з Маґдебурзьким театром. Вистава супроводжується субтитрами.

Два актора з України і один член ансамблю Маґдебурського театру гратимуть англійською, німецькою та українською мовами. Над виставою працював один найвідоміших українських драматургів львів'янин Павло Ар’є.

Твір базуєтся на п'єсі «Украдене щастя» українського письменника Івана Франка і розповідає про відносини Анни, Михайла та Ніколауса, які закінчуються фатально. Драматург модернізував відомий український текст і розповів у своїй історії з мультикультурної Європи про право кожного на маленький шматочок щастя у житті.

Головні ролі виконують Катерина Вишнева, Микола Береза, Тімо Хастенпфлуг.

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