Театр «Мізантроп» представив у Києві чергову прем’єру
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Виставу «Запрошення на страту» показали на сцені Театру російської драми
17 лютого на сцені Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки відбулася чергова прем'єра від театру «Мізантроп» – вистава «Запрошення на страту» за романом Володимира Набокова.
До цього, 15 лютого, виставу було показано в Одесі.
Новий проект колективу показав, що молодий і безкомпромісний театр, незважаючи на невеликий вік, уже знайшов свого глядача і міцно зайняв власну нішу на київській і української театральній сцені. Глядачі зазначили, що театр вирізняється серед інших своєю інтелектуальною і естетичною подачею матеріалу. А сам «Мізантроп» наполягає, що його головною фішкою були і залишаються мультижанровість і універсальність артистів.
Вистава «Запрошення на страту». Автор фото: Катерина Худякова
«Я думаю, контакт із публікою було знайдено. Ми ніколи не знаємо, як пройде черговий показ вистави, але цього разу, мені здається, нас було почуто», – поділився своїми спостереженнями режисер Ілля Мощицький.
Вистава «Запрошення на страту». Автор фото: Катерина Худякова
У новій виставі артисти театру постали не лише в амплуа драматичних акторів і танцюристів. Їм так само довелося освоїти вокал і гру на музичних інструментах. Вони наживо виконували яскраві музичні номери, які були органічно вплетені у виставу.
У виставі також взяв участь відомий музикант, актор і режисер Дмитро Тодорюк.
Колектив планує гастролі вистави «Запрошення на страту» в квітні і травні.
Крім того, в травні колектив візьме участь у двох міжнародних театральних фестивалях.
Також театр уже працює над двома новими постановками, одна з яких буде унікальною міжнародною творчою колаборацією. Уже в квітні цього року відбудеться нова гучна прем'єра. Тема, яку збирається порушити «Мізантроп», поки що тримається в секреті, але обіцяє бути скандальною, резонансною і неоднозначною.
Стрімкий розвиток театру і пошук нових форм ставить складніші завдання перед артистами, тому і початковий склад трупи в подальшому буде видозмінюватися. Про це розповів композитор і співзасновник театру «Мізантроп» Дмитро Саратський.
«Театр «Мізантроп» – це не тимчасовий «проект», що проходить етап у житті, або просто творчий експеримент. Зараз уже абсолютно ясно, що це справа життя, яку ми будемо невпинно розвивати і виводити на більш високі рівні. Ставлячи перед собою амбітні завдання, ми розуміємо, що не всі в колективі готові їх витримати, так як це вимагає багато сил і роботи, в першу чергу над собою, тому цілком природним є факт «самовідсіювання» і пошуку нових особистостей. Це нормальний процес, адже, як відомо, статичність, відсутність рухливості і небажання розвитку – смерть для творчого колективу», – сказав він.
Зараз театр «Мізантроп» ініціює серію кастингів і зустрічей для пошуку однодумців і попутників, які не бояться кидати виклик собі і суспільству.
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