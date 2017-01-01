Театр «Мізантроп» представив у Києві чергову прем’єру

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Автор фото: Катерина Худякова Вистава театру «Мізантроп» «Запрошення на страту»

Виставу «Запрошення на страту» показали на сцені Театру російської драми

17 лютого на сцені Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки відбулася чергова прем'єра від театру «Мізантроп» – вистава «Запрошення на страту» за романом Володимира Набокова.

До цього, 15 лютого, виставу було показано в Одесі.

Новий проект колективу показав, що молодий і безкомпромісний театр, незважаючи на невеликий вік, уже знайшов свого глядача і міцно зайняв власну нішу на київській і української театральній сцені. Глядачі зазначили, що театр вирізняється серед інших своєю інтелектуальною і естетичною подачею матеріалу. А сам «Мізантроп» наполягає, що його головною фішкою були і залишаються мультижанровість і універсальність артистів.

Вистава «Запрошення на страту». Автор фото: Катерина Худякова

«Я думаю, контакт із публікою було знайдено. Ми ніколи не знаємо, як пройде черговий показ вистави, але цього разу, мені здається, нас було почуто», – поділився своїми спостереженнями режисер Ілля Мощицький.

Вистава «Запрошення на страту». Автор фото: Катерина Худякова

У новій виставі артисти театру постали не лише в амплуа драматичних акторів і танцюристів. Їм так само довелося освоїти вокал і гру на музичних інструментах. Вони наживо виконували яскраві музичні номери, які були органічно вплетені у виставу.

У виставі також взяв участь відомий музикант, актор і режисер Дмитро Тодорюк.

Колектив планує гастролі вистави «Запрошення на страту» в квітні і травні.

Крім того, в травні колектив візьме участь у двох міжнародних театральних фестивалях.

Також театр уже працює над двома новими постановками, одна з яких буде унікальною міжнародною творчою колаборацією. Уже в квітні цього року відбудеться нова гучна прем'єра. Тема, яку збирається порушити «Мізантроп», поки що тримається в секреті, але обіцяє бути скандальною, резонансною і неоднозначною.

Стрімкий розвиток театру і пошук нових форм ставить складніші завдання перед артистами, тому і початковий склад трупи в подальшому буде видозмінюватися. Про це розповів композитор і співзасновник театру «Мізантроп» Дмитро Саратський.

«Театр «Мізантроп» – це не тимчасовий «проект», що проходить етап у житті, або просто творчий експеримент. Зараз уже абсолютно ясно, що це справа життя, яку ми будемо невпинно розвивати і виводити на більш високі рівні. Ставлячи перед собою амбітні завдання, ми розуміємо, що не всі в колективі готові їх витримати, так як це вимагає багато сил і роботи, в першу чергу над собою, тому цілком природним є факт «самовідсіювання» і пошуку нових особистостей. Це нормальний процес, адже, як відомо, статичність, відсутність рухливості і небажання розвитку – смерть для творчого колективу», – сказав він.

Зараз театр «Мізантроп» ініціює серію кастингів і зустрічей для пошуку однодумців і попутників, які не бояться кидати виклик собі і суспільству.

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