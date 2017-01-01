У Києві вшанували переможців літературного конкурсу імені Григора Тютюнника

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Літконкурс ім. Г. Тютюнника представив нових потенційних зірок української літератури

2 березня відбулася церемонія нагородження переможців першого Всеукраїнського конкурсу ім. Григора Тютюнника.

У залах київського театру «Сузір’я» перед церемонією молоді автори, для яких, власне, й був створений конкурс, мали змогу поцікавитися «творчою кухнею» метрів прози й поезії, таких як живий класик, поет Іван Драч та прозаїк В’ячеслав Медвідь.

Конкурс організували у жовтні 2016 року Аграрна партія, видавництво «Самміт-книга» та Українська бібліотечна асоціація. Хоча великого інформаційного розголосу не було, за кілька місяців оргкомітет отримав майже сотню рукописів від молодих авторів віком до 35-и.

Журі на чолі з Іваном Драчем обрало десятьох лауреатів, серед яких прозаїки та поети: Кіра Кирпа, Марина Артеменко, Юлія Бережко-Камінська, Назар Вівчарик, Андрій Дацків, Маріанна Задорожна, Андрій Ільїн, Ельвіра Молдован, Валерій Пузік, Ігор Стамбол.

Хоча конкурс від початку був зорієнтований на сільську та аграрну тематику, в обраних роботах представлена значно ширша палітра прозових сюжетів і поетичних образів.

Іван Драч поділився спогадами про Григора Тютюнника, якого він знав особисто, і не забув дати пораду молодим колегам.

«Григір Тютюнник був письменником вічного пошуку й імпровізації. Цей найвидатніший прозаїк серед «шістдесятників». На жаль, він був одним із тих, хто передчасно пішов із життя. Ми назвали їх поколінням «задушеного відродження». У такий спосіб вони протестували проти системи, проти того чаду і божевілля, які панували скрізь. Молодим письменникам хочу сказати: коли ви беретеся до справжньої творчості – ви підходите до безодні. Я бажаю вам чесності й відваги на вашому шляху», - сказав поет.

Головними переможцями конкурсу стали: в номінації «Поезія» Юлія Бережко-Камінська, а в номінації «Проза» - Ігор Стамбол. Свої відзнаки вони отримали з рук голови журі Івана Драча та співголови, лідера Аграрної партії Віталія Скоцика.

Найголовнішою нагородою для переможців стало видання їхніх творів. За підсумками конкурсу у видавництві «Самміт-книга» побачив світ колективний альманах з текстами десяти лауреатів, який було роздано їм під час церемонії. А роботи двох головних переможців у прозі та поезії вийдуть ще й окремими збірками.

Організатори конкурсу планують зробити його щорічним і надалі тематично не обмежувати спрямування робіт конкурсантів.