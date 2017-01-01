У кримінальні райони Києва приїде театр

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Фото: www.facebook.com/wildtheatre.ua

«Дикий театр» готується дати вистави на Солом'янці і Теремках, а також на Троєщині та в Бортничах

«Дикий театр» розпочав проект децентралізації Києва, в рамках якого збирається показувати свої вистави у найбільш віддалених і культурно пасивних районах міста. Серед них і такі, що знані своєю криміногенністю. Наприклад, житловий масив ДВРЗ, де відбудеться перший експериментальний показ постановки Юлії Мороз «Бути знизу», що порушує тему сексизму.

За словами засновниці і продюсерки «Дикого театру» Ярослави Кравченко, для поширення інформації про виставу серед місцевих жителів вони застосовують нетрадиційні на сьогодні методи: «Тут Фейсбук і поштова розсилка не надто діють. До появи інтернету всі театри користувалися послугами «борзовиків» і працювали в полях. Ми пішли їхнім шляхом: вивчили популярні місця на райончику (типу магазину «Фора») і почали роздавати там флаєри. Але зараз на телефон театру дзвонять наші постійні глядачі, які не бачили спектакль, і говорять, що згодні їхати на ДВРЗ», – розповіла Ярослава.

Наразі «Дикий театр» веде переговори із залами на Солом'янці і Теремках. А в майбутньому планує виступити на Троєщині та в Бортничах.

Джерело: cultprostir