У Національній опері відбудеться прем’єра балету «За двома зайцями»

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Кадр із української кінострічки «За двома зайцями»

Також на киян та гостей міста у червні чекають постановки класичних світових та українських опер

В перший місяць літа Національна опера України пропонує, як завжди, досить різноманітний репертуар, який задовольнить і поціновувачів класики – опери «Набукко», «Турандот», «Норма», і прихильників національного репертуару – опери «Наталка Полтавка» та «Запорожець за Дунаєм». Для шанувальників хореографічного мистецтва – вишукані балетні вистави «Корсар», «Дон Кіхот» та прем’єра балету «За двома зайцями».

4 червня - опера «Наталка-Полтавка» (Микола Лисенко)

Прем’єра опери «Наталка Полтавка» відбулася у липні 2012 року до 170-ї річниці з дня народження Миколи Лисенка. І це вже 9-та постановка «Наталки Полтавки» на сцені театру. Вперше ця опера була поставлена 1936 року, і з того часу до твору театр звертався вісім разів. Кожного разу ця перлина української опери збагачувалась театральною естетикою свого часу.

В 2012 році головний режиссер театру Анатолій Солов’яненко у співдружності з Мирославом Скориком запропонували свою редакцію опери «Наталка Полтавка». Мирослав Скорик дещо скоротив увертюру, в оркестр ввів нові музичні інструменти, збагатив музичну фактуру, базуючись на музичному матеріалі М. Лисенка, дописав інтермедію між першою та другою діями. Для динаміки руху подій було скорочено текст та кількість куплетів у багатьох музичних номерах.

Опера «Наталка Полтавка»

8 червня - балет «Корсар» (Адольф Адан)

Постановку романтичного балету Адольфа Адана, здійснену відомим танцівником Віктором Яременком на сцені Національної опери України, було присвячено 75-річчю київського балетного коллективу. Віктор Яременко створив нову сценічну редакцію і дбайливо зберіг перлини першоджерела, водночас творчо використавши досвід петербурзького хореографа, глибокого знавця класичної балетної спадщини професора Петра Гусєва, який ще на початку 50-х років XX століття зробив сміливий крок до перетворення переважно пантомімічних чоловічих ролей, зокрема Конрада, на яскраво танцювальні. У постановці В. Яременка з'явилося чимало нових оригінальних хореографічних епізодів. До того ж Віктор Яременко свого часу виконував головну партію – його відоме па-де-де з «Корсара», яке він з успіхом танцював на всіх континентах, принесло йому перемогу та Золоту медаль на Міжнародному конкурсі артистів балету в Японії.

Лібретто Віктора Яременка та Юрія Станішевського. Диригент-постановник: Олексій Баклан. Балетмейстер-постановник: Віктор Яременко. Художник-постановник: Марія Левитська.

9 червня – опера «Турандот» (Дж.Пуччіні)

«Турандот» – опера, яка стала лебединою піснею великого італійського композитора Джакомо Пуччіні, залишається такою ж близькою і жаданою як для співаків, так і для глядачів, як один з невмирущих шедеврів світового музичного мистецтва.

Ідея нового твору народилася під враженням драматичного театру: композитор був захоплений виставою «Турандот» Ф. Шіллера у берлінському театрі Макса Рейнгардта і запропонував сюжет п'єси своїм лібретистам. Однак поставив перед ними вимогу — лібрето має бути сповнене поезії, фантазії і справжніх людських почуттів. Дж. Адамі і Ренато Симоні погодилися адаптувати для опери класичний сюжет.

Головні партії виконують: Тетяна Анісімова (Принцеса Турандот); Андрій Романенко (Невідомий принц, (Калаф); Ольга Нагорна (Лю, юна рабиня); Богдан Тарас (Тимур) та ін.

Опера «Турандот»

10 червня – опера «Норма» (В. Белліні)

Серед усіх музичних творів, що створив Вінченцо Белліні, опера «Норма», яка вже більш ніж 180 років з незмінним успіхом йде на різноманітних оперних сценах по всьому світі, не дарма вважається істинним шедевром музики. Один з музичних критиків ХІХ сторіччя писав про неї: «З усіх творів Белліні саме в цій опері поєднались глибока реалістичність, мелодійне різноманіття та найбільш втаємничені почуття».

Прем’єра опери «Норма» в Національній опері України відбулась у 2007 році. Режисер-постановник - Анатолій Солов'яненко. Диригент-постановник – Миколя Дядюра.

Головні партії виконують: Вікторія Ченська (Норма); Сергій Пащук (Полліон); Тетяна Пімінова (Адальжіза); Сергій Ковнір (Оровез); Ольга Матушенко (Клотильда); Олександр Дяченко (Флавій).

11 червня – балет «Дон Кіхот» (Л.Мінкус)

Сюжет знаменитого роману Сервантеса приваблював хореографів здавна. Його втілювали на балетній сцені багато європейських майстрів, зокрема, Новер, Бурнонвіль, Дідло, Тальоні, Мілон. Кожна з постановок "Дон Кіхота" була недовговічною і рано чи пізно сходила зі сцени. Найбільш щасливою виявилася доля балету, створеного видатним хореографом XIX століття Маріусом Петіпа.

У Києві «Дон Кіхот» вперше був поставлений у 1927 році, і з того часу змінилося п'ять його редакцій. Нинішню версію знаменитого балету здійснив балетмейстер театру Віктор Литвинов, який орієнтувався у своїй роботі саме на постановку Маріуса Петіпа.

Головні партії виконують: Владислав Іващенко (Дон Кіхот); Микита Соколов (Санчо Панса); Ксенія Новікова (Мерседес) та ін.

16 червня - опера «Набукко» (Дж. Верді)

На київській сцені виставу було поставлено в 1993 р., і вона була окрасою репертуару майже півтора десятиліття. З «Набукко» київська трупа багато й успішно гастролювала за кордоном. Втім, через те, що виконавці головних партій пішли зі сцени, а саме «на них», власне, й робилася попередня постановка, опера, на жаль, дочасно припинила своє сценічне життя. Тож за нове прочитання драматичного сюжету й надзвичайно потужного музичного матеріалу взявся головний режисер театру Анатолій Солов’яненко разом з головним диригентом театру Миколою Дядюрою.

У головних партіях: Петро Приймак (Набукко), Вікторія Ченська (Абігайль), Алла Позняк (Фенена), Андрій Романенко (Ісмаель), та ін.

Опера «Набукко»

28 червня - опера «Запорожець за Дунаєм» (С. Гулак-Артемовський)

Нинішня редакція опери Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» створена головним режисером театру Анатолієм Солов'яненком (сценічна версія) та композитором Мирославом Скориком (музична редакція). Прем’єра опери відбулася у лютому 2015 року, і впродовж останніх сезонів користується популярністю у глядачів.

У головних партіях: Богдан Тарас (Іван Карась), Наталія Николаїшин (Одарка), Дмитро Кузьмин (Андрій), Ксенія Бахрітдінова (Оксана), Ігор Мокренко (Султан) та ін.

29 та 30 червня – балет «За двома зайцями» (Ю.Шевченко) – прем’єра

Композитор Юрій Шевченко – заслужений діяч мистецтв України, багаторазовий лауреат «Київської Пекторалі», лауреат премії ім. Миколи Лисенка, автор музики до численних спектаклів, теле- та радіовистав.

Постановний склад: диригент-постановник - Володимир Кожухар; балетмейстер-постановник -Віктор Литвинов; художник-постановник - Сергій Маслобойщиков; художник костюмів - Ганна Іпатьєва.