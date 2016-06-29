В Києві відбудеться концерт-реквієм пам’яті оперного співака, який загинув у АТО

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Оперний співак Василь Сліпак

Під час концерту будуть виконані улюблені твори загиблого артиста

Сьогодні, 28 квітня, у великому залі національної музичної академії України імені П.І.Чайковського відбудеться концерт пам’яті оперного співака Василя Сліпака.

В рамках концерту-реквієму будe виконана улюблена пісня Василя Сліпака «Місяць на небі», українська народна пісня «Їхав козак на війноньку» у виконанні Хору хлопчиків і юнаків КССМШ ім. М. Лисенка. Також у записі звучатимуть українські пісні та арія «Мафістофеля» у виконанні Василя Сліпака.

Перед початком концерту у фойє перед великою залою відкриють дошку, присвячену Василеві Сліпаку, а Великий зал НМАУ ім. П.І. Чайковського носитиме його ім’я.

На концерті буде присутня родина Василя Сліпака: рідний брат Орест Сліпак і двоюрідний брат Володимир Омелян, міністр інфраструктури України.

Співак загинув у АТО

Нагадаємо, Василь Сліпак — один знайкращих баритонів світу – народився у Львові. У 1997 році успішно подолав конкурсне випробування на вступ до складу Паризької національної опери.

З початком Євромайдану очолив волонтерський рух, координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України. Постійно відправляв на Майдан передачі з гуманітарною допомогою, збирав гроші, влаштовував благодійні концерти. Організував і провів 16 лютого 2014 року Артмайдан-маніфестацію, котра супроводжувалася виступами музикантів, співаків, художників, акторів, що підтримували українських протестувальників.

Коли на Донбасі почалася війна, створив у грудні 2014 року благодійну організацію «Українське братство», допомагав українським захисникам. Уперше поїхав на війну у травні 2014 р. Позивний «Міф» на честь Мефістофеля з'явився відразу. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку. Повернувся пораненим.

Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у село Водяне під Маріуполем, на лінію зіткнення, у жовтні повернувся до Парижа. Улітку 18 червня 2016 року втретє поїхав на Донбас. 29 червня 2016 року, загинув у бою близько 6:00 від ворожої кулі, яку випустив снайпер з великокаліберної гвинтівки. Ціною власного життя врятував побратимів.

Василя Сліпака поховано на Личаківському цвинтарі на полі почесних поховань. 20 лютого 2017 року отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).