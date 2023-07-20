Львівщина відкриває ще один пункт пропуску на кордоні з Польщею

Україна отримає ще один пункт пропуску до Польщі

Посол України в Польщі Василь Зварич: «Через пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце», через проходить порожній вантажний транспорт масою понад 7,5 тонни»

На Львівщині пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» на кордоні з Польщею, який зараз діє в тимчасовому режимі, у 2024 році може запрацювати на повну потужність. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

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«За останній рік ми запустили в тимчасовому режимі новий пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце», через який проходить порожній вантажний транспорт масою понад 7,5 тонни. Тобто створена тимчасова інфраструктура для цього пункту пропуску, і ми очікуємо, що на початку 2024 року він запрацює на повну потужність», – сказав Зварич.

Василь Зварич також нагадав, що за 2022 рік вдалося вдосконалити пропускну спроможність пункту «Краківець–Корчова».

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«Урешті вдалося розмежувати автомобільні й вантажні смуги, відтак їх кількість збільшилася з чотирьох до дев’яти», – уточнив дипломат.

Він зазначив, що в нинішніх умовах процес створення чи будівництва нових пунктів пропуску є доволі складним.

«Тому ми намагаємося максимально ефективно використовувати існуючий потенціал і збільшувати пропускну спроможність там, де це можливо», – наголосив посол.

Також він висловив вдячність Польщі за кредит, який цьогоріч зріс зі €100 млн до €160 млн. За його словами, ці кошти призначено саме для розбудови інфраструктури на українсько-польському кордоні.

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Нагадаємо, пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» на кордоні України та Польщі мали відкрити ще до кінця 2022 року. Цей проєкт був фактично замороженим із 2007 року. Згодом чиновники Мінінфраструктури разом із польськими колегами заплановали відкрити його для всіх видів автотранспорту та пішоходів.