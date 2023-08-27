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Нічна атака на Україну: ЗСУ знищили всі ворожі ракети

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Нічна атака на Україну: ЗСУ знищили всі ворожі ракети
Сили та засоби Повітряних сил успішно відпрацювали в центральних і північних областях
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти випустили крилаті ракети з пʼяти літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ у районі Енгельса

У ніч проти 27 серпня російсько-окупаційні війська завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101 / Х-55 / Х-555. Минулося без влучань. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Росіяни випустили крилаті ракети з пʼяти літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ у районі Енгельса. Усього локаційно спостерігалося до восьми повітряних цілей.

Сили та засоби Повітряних сил знищили у небі чотири крилаті ракети у центральних і північних областях. Решта повітряних цілей, імовірно, виявилися хибні. Інформації про влучання не надходило.

Зауважимо, росіяни цієї ночі здійснили спробу чергової ракетної атаки на столицю України. Поблизу Києва пролунали вибухи під час повітряної тривоги. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони. 

Зазначимо, що в ніч на 27 серпня в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Небезпека тривала приблизно три години й завершилася о 6:25.

Крім того, уночі ворог атакував громади Дніпропетровщини. В одній з них на агропідприємстві сталася пожежа

До слова, триває 550-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території нашої країни. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. 

Читайте також: Нічний ракетний терор: влада Києва повідомила подробиці
Теги: Київ обстріл ракета росіяни системи ППО

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