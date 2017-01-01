Такої краси ще не було. У Києві відкрили світло-музичний комплекс фонтанів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Згадалася моя юність, адже на цьому місці так багато зустрічей приємних відбулося»

Вчора, о 21.00 на майдані Незалежності вперше за три роки запустили головний світло-музичний комплекс фонтанів Києва.

Комплекс складається з 6-ти малих фонтанів та одного великого у формі півкола. Для підсвітки задіяли понад 600 світодіодних світильників. Швидкість струменю близько 110 км/год, його реактивна сила 200 кг. Для безпеки та уникнення пошкоджень біля водограю встановили 10 камер відеоспостереження.

На площі зібралось близько тисячі бажаючих побачити відкриття. О 20:55 вони обступили споруди. Майже всі приготували гаджети для відеозйомки.

До великого фонтану підходить мер Києва Віталій Кличко. Присутні вголос ведуть зворотній відлік. Над майданом роздається пісня української співачки Росави «Як тебе не любити». Під водою засвічуються ліхтарі, з водограїв починають бити струмені.

Люди посміхаються, свистять і кричать.

«Мене переповнюють емоції, навіть сльози на очах. У нас такої краси ще не було. Раніше був просто один центральний музичний фонтан, а потім довго взагалі нічого не працювало і ось сьогодні нарешті. Згадалася моя юність, адже на цьому місці так багато зустрічей приємних відбулося» - сказала киянка Марія Матієнко.

«У нас так багато спогадів з цим місцем. У центральному фонтані ми з чоловіком у літку купалися, а потім від міліції втікали. Це здається так давно було», - згадала Анастасія Мірошниченко.

Оксана Вороненко і Вікторія Майборода знімають одна одну на телефон.

«Ми проходили повз і вирішили дізнатися, що тут відбувається. Дуже раді, що прийшли. Така краса! І так приємно, що нарешті на цьому місці відбулося щось добре і приємне. Сподіваємося це початок гарного майбутнього», - поділилася враженням Оксана.

Джерело: Gazeta.ua