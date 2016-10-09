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    У запорізькій маршрутці раптово загорівся чоловік

    • Сьогодні, 10:58
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    У салоні пасажири відчули неприємний запах паленого волосся

    Вчора, 15 березня, в запорізькій міській маршрутці №40а сталася надзвичайна пригода. За словами очевидців, у одного з пасажирів почало тліти волосся, повідомляє місцеве видання.

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    На зупинці «Медуніверситет» зайшов молодий чоловік високого зросту, шевелюра якого, стикаючись зі стелею маршрутки, загорілась. Волосся швидко загасили.

    Нагадаємо, сьогодні зранку в центрі столиці кияни помітили чоловіка без голови.

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