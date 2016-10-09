У запорізькій маршрутці раптово загорівся чоловік
- Сьогодні, 10:58
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У салоні пасажири відчули неприємний запах паленого волосся
Вчора, 15 березня, в запорізькій міській маршрутці №40а сталася надзвичайна пригода. За словами очевидців, у одного з пасажирів почало тліти волосся, повідомляє місцеве видання.
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