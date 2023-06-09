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Безсмертний пояснив наслідки підриву ГЕС для Путіна

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Безсмертний пояснив наслідки підриву ГЕС для Путіна
Для диктатора Путіна, на думку Безсмертного, підрив ГЕС може стати примусом до переговорів
фото з відкритих джерел

Техногенна катастрофа на Каховській ГЕС може збільшити західну підтримку України

Для Заходу підрив Каховської ГЕС стане аргументом, аби збільшити підтримку суспільства, аж до того, аби підіймати питання про участь цих держав у війні. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив колишній віцепрем’єр, екснардеп та учасник давно почилої у Бозі переговорної контактної групи з мирного врегулювання на сході Україні Роман Безсмертний. 

«Усі помітили, що ця ситуація спричинила трохи шокуючу та неадекватну реакцію на Заході. Люди там просто не могли припустити таке у своїх головах, бо керуються якимись логічними думками», – зазначив Безсмертний.

Електоральна база в США, як показують дослідження, буде змінюватися в бік ще більшої допомоги Україні та навіть безпосереднього вступу американців у війну.

«Тож апелювання Расмуссена до права Польщі та інших країн вступити в неї вочевидь ґрунтується, зокрема, на цій інформації», – наголосив Безсмертний.

Для диктатора Путіна, на думку Безсмертного, підрив ГЕС може стати примусом до переговорів.

У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: війна Роман Безсмертний Каховська ГЕС

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