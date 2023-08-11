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Підрив обороноздатності України? Юрист б'є на сполох через скандальний законопроєкт

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Підрив обороноздатності України? Юрист б'є на сполох через скандальний законопроєкт
фото: ЗСУ

Ростислав Кравець вважає, що в Україні запроваджують кріпацтво: людина отримуватиме копійки за важку працю, пов’язану з відбудовою країни

Нардеп від «Слуги народу» Георгій Мазурашу пропонує узаконити ухилення від мобілізації. Ідея така: військовозобов’язані, у тому числі представники релігійних конфесій, котрі письмо підпишуть відмову, можуть долучатимуться до суспільно корисних робіт. Адвокат і голова профспілки «Українська незалежна фундація правників» Ростислав Кравець має зовсім протилежної думку про напрацювання Георгія Мазурашу. У бесіді з «Главкомом» юрист висловив думку, що законопроєкт «слуги» направлений на підрив обороноздатності України.

За словами Ростислава Кравця, особам із релігійними переконаннями, яких хочуть залучати до суспільно корисних робіт, держава фактично платитиме мінімальну зарплату. Таким чином, каже Кравець, запроваджується кріпацтво: людина отримуватиме копійки за важку працю, пов’язану з відбудовою країни.

Крім того, відповідальність за військовий облік пропонується розділити між житлово-експлуатаційними організаціями та об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Це нонсенс, бо незрозуміло, як умовно, двірники та консьєржки, мають вести дуже відповідальну документацію.

Також політик Мазурашу виступає за те, щоб наділити поліцію повноваженнями доставляти військовозобов’язаних до військкоматів (нині це територіальні центри комплектування та соціальної підтримки). Нині ж таких повноважень немає жоден із правоохоронних органів, у тому числі представники військкоматів. Однак суспільство бачить «дику мобілізацію», коли люди у камуфляжах ловлять громадян на вулицях для вручення повісток. І жодної відповідальності за це не несуть, додав адвокат.

«Найризикованішою новелою законопроєкту є підстава для звільнення з військової служби за власним бажанням. Якщо протягом тижня командир частини не відреагує на звернення солдата про порушення його прав, то військовослужбовець добровільно може звільнитися з військової служби. Як на мене, то тільки за це нардепа Мазурашу можна притягати до кримінальної відповідальності. Адже за вказаною ініціативою стоїть деморалізація української армії та командування», – переконаний Ростислав Кравець.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9566, який вносить зміни до Закону про мобілізацію. Пропонується мобілізувати лише «вмотивованих патріотів», а громадян, які не хочуть воювати, залучати до роботи на економіку.

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Теги: війна мобілізація

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