Підрив обороноздатності України? Юрист б'є на сполох через скандальний законопроєкт

Ростислав Кравець вважає, що в Україні запроваджують кріпацтво: людина отримуватиме копійки за важку працю, пов’язану з відбудовою країни

Нардеп від «Слуги народу» Георгій Мазурашу пропонує узаконити ухилення від мобілізації. Ідея така: військовозобов’язані, у тому числі представники релігійних конфесій, котрі письмо підпишуть відмову, можуть долучатимуться до суспільно корисних робіт. Адвокат і голова профспілки «Українська незалежна фундація правників» Ростислав Кравець має зовсім протилежної думку про напрацювання Георгія Мазурашу. У бесіді з «Главкомом» юрист висловив думку, що законопроєкт «слуги» направлений на підрив обороноздатності України.

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За словами Ростислава Кравця, особам із релігійними переконаннями, яких хочуть залучати до суспільно корисних робіт, держава фактично платитиме мінімальну зарплату. Таким чином, каже Кравець, запроваджується кріпацтво: людина отримуватиме копійки за важку працю, пов’язану з відбудовою країни.

Крім того, відповідальність за військовий облік пропонується розділити між житлово-експлуатаційними організаціями та об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Це нонсенс, бо незрозуміло, як умовно, двірники та консьєржки, мають вести дуже відповідальну документацію.

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Також політик Мазурашу виступає за те, щоб наділити поліцію повноваженнями доставляти військовозобов’язаних до військкоматів (нині це територіальні центри комплектування та соціальної підтримки). Нині ж таких повноважень немає жоден із правоохоронних органів, у тому числі представники військкоматів. Однак суспільство бачить «дику мобілізацію», коли люди у камуфляжах ловлять громадян на вулицях для вручення повісток. І жодної відповідальності за це не несуть, додав адвокат.

«Найризикованішою новелою законопроєкту є підстава для звільнення з військової служби за власним бажанням. Якщо протягом тижня командир частини не відреагує на звернення солдата про порушення його прав, то військовослужбовець добровільно може звільнитися з військової служби. Як на мене, то тільки за це нардепа Мазурашу можна притягати до кримінальної відповідальності. Адже за вказаною ініціативою стоїть деморалізація української армії та командування», – переконаний Ростислав Кравець.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9566, який вносить зміни до Закону про мобілізацію. Пропонується мобілізувати лише «вмотивованих патріотів», а громадян, які не хочуть воювати, залучати до роботи на економіку.