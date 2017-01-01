Для повернення Криму треба враховувати інтерес Росії до чорноморського газу – Віталій Скоцик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скоцик вважає, що у сьогоднішнього парламенту немає політичної волі, аби повернути Крим

Щоб реінтегрувати окуповані території, Україні варто розглянути можливість поетапного проведення виборів в тих громадах, які хочуть повернутись в Україну.

Про це в інтерв’ю «Обозревателю» заявив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

«Коли ми працюємо на Донбасі, проводимо аграрні форуми, у залі присутні до 30% мешканців окупованих територій. Вони втомилися від війни. Є низка громад, які хотіли б повернутися до України. Тому без загальних виборів на Донбасі можна поступово проводити вибори в таких громадах», - зазначив Віталій Скоцик.

А для звільнення Криму, на думку політика, Україні потрібно реінкарнувати «будапештський» формат.

«Потрібне поєднання зусиль мінського процесу і нормандського формату (якщо він збережеться після виборів у Франції). І, звичайно, ми маємо реінкарнувати формулу Будапештського меморандуму. США, Велика Британія, Україна та РФ мають сісти за стіл переговорів і спробувати знайти інший формат, який змусить Росію залишити Крим», - говорить політик.

За його словами, щоб врегулювати конфлікт, потрібно враховувати його причини, а це далеко не лише імперські амбіції, адже з економічної точки Крим для Росії, як валіза без ручки.

«Без української води, без української енергетики Крим для Росії – це 2 млрд доларів збитків на рік. Водночас, це далеко не просто імперські амбіції, там є велика економічна складова, пов’язана з перспективами видобутку газу. Окупація Криму відбулася тоді, коли Україна мала підписати великий газовий контракт з ExxonMobil. Ми реально змінювали ситуацію з ринком газу на континенті. Згадаємо ситуацію з родовищами сланцевого газу на Донбасі, у першу чергу в Слов’янську. Саме там було одне з найзапекліших протистоянь. І це також треба враховувати», - говорить Віталій Скоцик.

За словами політика, щоб втілити цей план, потрібна політична воля. У сьогоднішнього парламенту її немає.

«Депутати мають закритися у Верховній Раді й вибудувати стратегію щодо Донбасу. Сьогодні вони цим не переймаються абсолютно. Вони й на роботу не ходять», - каже Віталій Скоцик.

Політик наголосив, що затягування з вирішенням проблеми лише погіршує позиції України.

«Якщо ти хочеш виграти, ти не можеш торгувати. Історія не знає фактів, коли країна, яка мала озброєний конфлікт, вела торгівлю з супротивником. Бо ці гроші насичують економіку того, хто з тобою воює. Це парадокс, який вразив усю світову спільноту. Але Донбас – це наші території. Тому ключове завдання – завершити війну й інтегрувати ці території до української економіки», - говорить Віталій Скоцик.

Він зауважив, що блокада Донбасу викрила низку цинічних афер нинішньої влади. І уряд та парламент, що незнатні забезпечити енергетичну безпеку, мають звільнити місце більш професійним людям.

«Нас постійно лякають дестабілізацією, але під таким прикриттям можна робити будь-які афери. Блокада витягла на поверхню вугільну аферу. Уряд ще раз показав, що він не здатен забезпечити енергетичну незалежність держави. Більше того, він ще й нажився на цьому разом з олігархами. Ми вже маємо політичну дестабілізацію – через суцільні афери, завдяки яким грабують український народ», - резюмував Віталій Скоцик.