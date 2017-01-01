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    Наука та освіта

    В уряді розробили проект створення шкіл з новим стандартом викладання

    • Сьогодні, 17:45
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    Цього року планується створити Новий Освітній Простір у 200 школах України, в 50 з яких також будуть пілотувати інноваційні навчальні програми концепції «Нова Українська Школа»

    Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Міністерство освіти та науки підписали спільний лист, згідно з яким розпочато роботу зі створення шкіл за стандартами Нового Освітнього Простору НОП у рамках концепції МОН «Нова Українська Школа».

    «У цьому році Мінрегіон спільно з Міністерством освіти і науки, облдержадміністраціями та територіальними громадами розпочинає реалізацію спільного проекту із впровадження Нового Освітнього Простору НОП у школах України, у рамках якого буде створений сучасний мотивуючий шкільний простір, де діти хочуть навчатися», - повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Фейсбуці за підсумками онлайн-наради з регіонами

    Цього року планується створити Новий Освітній Простір у 200 школах України, в 50 з яких також будуть пілотувати інноваційні навчальні програми концепції «Нова Українська Школа».

    За підсумками засідання спільним листом мінрегіон і МОН доручили обласним державним адміністраціям і КМДА активізувати роботу щодо реалізації проектів Нового Освітнього Простору та до 15 травня 2017 року створити відповідні робочі групи. Лист підписали віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко та міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

    Проект НОП передбачає проведення комплексних заходів щодо:

    • енергоефективності будівель;
    • використання яскравих та креативних дизайнерських рішень;
    • закупівлі обладнання та програмного забезпечення;
    • проведення швидкісного інтернету та встановлення Wi-Fi;
    • створення умов для інклюзивного навчання дітей.

    Нова Українська Школа – це концепція реформи української шкільної освіти, яка передбачає:

    • створення сучасного освітнього середовища;
    • впровадження нового змісту та структури школи;
    • орієнтацію на учнів та педагогіку партнерства;
    • автономію школи та справедливе фінансування.

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    В уряді розробили проект створення шкіл з новим стандартом викладання
    В уряді розробили проект створення шкіл з новим стандартом викладання
    В уряді розробили проект створення шкіл з новим стандартом викладання
    В уряді розробили проект створення шкіл з новим стандартом викладання
    В уряді розробили проект створення шкіл з новим стандартом викладання
    В уряді розробили проект створення шкіл з новим стандартом викладання
    В уряді розробили проект створення шкіл з новим стандартом викладання
    В уряді розробили проект створення шкіл з новим стандартом викладання
    В уряді розробили проект створення шкіл з новим стандартом викладання
    В уряді розробили проект створення шкіл з новим стандартом викладання
    В уряді розробили проект створення шкіл з новим стандартом викладання

    освіта школи Геннадій Зубко Лілія Гриневич
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