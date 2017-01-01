В уряді розробили проект створення шкіл з новим стандартом викладання
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Цього року планується створити Новий Освітній Простір у 200 школах України, в 50 з яких також будуть пілотувати інноваційні навчальні програми концепції «Нова Українська Школа»
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Міністерство освіти та науки підписали спільний лист, згідно з яким розпочато роботу зі створення шкіл за стандартами Нового Освітнього Простору НОП у рамках концепції МОН «Нова Українська Школа».
«У цьому році Мінрегіон спільно з Міністерством освіти і науки, облдержадміністраціями та територіальними громадами розпочинає реалізацію спільного проекту із впровадження Нового Освітнього Простору НОП у школах України, у рамках якого буде створений сучасний мотивуючий шкільний простір, де діти хочуть навчатися», - повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Фейсбуці за підсумками онлайн-наради з регіонами
Цього року планується створити Новий Освітній Простір у 200 школах України, в 50 з яких також будуть пілотувати інноваційні навчальні програми концепції «Нова Українська Школа».
За підсумками засідання спільним листом мінрегіон і МОН доручили обласним державним адміністраціям і КМДА активізувати роботу щодо реалізації проектів Нового Освітнього Простору та до 15 травня 2017 року створити відповідні робочі групи. Лист підписали віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко та міністр освіти та науки Лілія Гриневич.
Проект НОП передбачає проведення комплексних заходів щодо:
- енергоефективності будівель;
- використання яскравих та креативних дизайнерських рішень;
- закупівлі обладнання та програмного забезпечення;
- проведення швидкісного інтернету та встановлення Wi-Fi;
- створення умов для інклюзивного навчання дітей.
Нова Українська Школа – це концепція реформи української шкільної освіти, яка передбачає:
- створення сучасного освітнього середовища;
- впровадження нового змісту та структури школи;
- орієнтацію на учнів та педагогіку партнерства;
- автономію школи та справедливе фінансування.