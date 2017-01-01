Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло

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Рятівники риби були дуже сильно здивовані тим, які великі виросли рибки в невеликому озерці

9-го травня туристичний клуб «Манівці» запросив усіх охочих львів’ян узяти участь у переселенні риби з озера біля Центру творчості дітей та юнацтва Галичини.

Товстолоби, коропи та інші мешканці водойми тимчасово житимуть в озері в Ботанічному саду

В цей час їхнє рідне озеро будуть очищати від намулу та водорослів.

Варто зазначити, що рятівники риби були дуже сильно здивовані тим, які великі виросли рибки в невеликому озерці.

«Дякуємо усім, хто прийшов допомагати з переселенням риби - найзатребуванішим об'ємом для наших товстолобів і коропів (самозаселенців) виявилась бочка (за кілька років вони добряче вимахали на добрих водоростяних харчах)», - йдеться на сторінці туристичного клуб «Манівці» на Фейсбуці.





Джерело: tvoemisto.tv