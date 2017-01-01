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    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло

    • Сьогодні, 13:01
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    Рятівники риби були дуже сильно здивовані тим, які великі виросли рибки в невеликому озерці

    9-го травня туристичний клуб «Манівці» запросив усіх охочих львів’ян узяти участь у переселенні риби з озера біля Центру творчості дітей та юнацтва Галичини.

    Товстолоби, коропи та інші мешканці водойми тимчасово житимуть в озері в Ботанічному саду

    В цей час їхнє рідне озеро будуть очищати від намулу та водорослів.

    Варто зазначити, що рятівники риби були дуже сильно здивовані тим, які великі виросли рибки в невеликому озерці.

    «Дякуємо усім, хто прийшов допомагати з переселенням риби - найзатребуванішим об'ємом для наших товстолобів і коропів (самозаселенців) виявилась бочка (за кілька років вони добряче вимахали на добрих водоростяних харчах)», - йдеться на сторінці туристичного клуб «Манівці» на Фейсбуці.

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    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло
    Переселенці з зябрами. Як у Львові для риби знайшли нове житло


    Джерело: tvoemisto.tv

    екологія Львівщина Львів рибальство водойми
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