Половина українців не можуть придбати необхідні ліки через високу ціну, - дослідження

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Фінансовий тягар майже завжди лягає на плечі хворого

Кожен другий пацієнт в Україні відмовляється від лікування або відкладає його через брак коштів. Головною проблемою 94% пацієнтів вважають саме високу вартість препаратів. Відсоток тих, хто вдається до самолікування, сягає майже 70%. Такими є результати дослідження, проведеного в рамках проекту USAID «(Без)коштовна медицина» та виконаного БФ «Пацієнти України».

«По факту кожен пацієнт платить двічі – у вигляді податків та під час візиту до лікаря. Медицина має бути якісною і доступною водночас. Поки ж українцям доводиться відмовлятися від лікування, відкладати його або вживати ліки, консультуючись у знайомих чи в інтернеті», – прокоментувала виконавчий директор БФ «Пацієнти України» Ольга Стефанишина.

Згідно з результатами дослідження, більш ніж 56% пацієнтів вживали лише частину прописаних ліків з фінансових причин. 43% хворих довелося позичати кошти на лікування або продавати коштовні речі, майно.

Результати дослідження також свідчать: майже 69% хворих займаються самолікуванням, не звертаючись за допомогою до лікарів. Причини такої ситуації – дорожнеча медпослуг, недовіра до лікарів та низька культура лікування самих українців. Половина всіх українців вживали ліки за порадами знайомих чи рекомендаціями в інтернеті.

Крім того, 48,8% українців зізналися, що мусили відмовитися від лікування через нестачу грошей.

Таким чином, аби почати лікування, пацієнтам доводиться вдаватися до різних стратегій: відкладати лікування, проходити неповний курс, позичати кошти, продавати майно.

З результатами дослідження можна ознайомитися тут:

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