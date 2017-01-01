Крапля в морі: як мешканці Донбасу добиваються поновлення пенсій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скасувавши виплати соцдопомоги переселенцям з непідконтрольних районів Донбасу, уряд заощадив мільярди гривень. Однак в ООН це вважають грубим порушенням прав людини, а українські суди відновлюють виплати

За минулий рік Пенсійний фонд України понад удвічі скоротив виплату пенсій внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з Криму та непідконтрольних районів Донбасу, зазначається в оприлюдненому минулого тижня щорічному звіті голови фонду Андрія Зарудного. Згідно з документом, економія від скорочення виплат склала 13,5 мільярда гривень або понад 5 відсотків від загальної суми видатків фонду. Таке заощадження в Пенсійному фонді пояснюють «проведенням заходів щодо підтвердження правомірності пенсійних виплат особам з числа ВПО». На кінець грудня 2016 року пенсії отримували майже 549 тисяч переселенців, що на 407 тисяч менше, ніж роком раніше.

Несподівані відмови

На думку Олександри Дворецької, координаторки юридичного напрямку благодійної організації «Схід-SOS», Пенсійний фонд та міністерство соціальної політики лукавлять, коли говорять, що скорочення пенсійних виплат відбулося внаслідок верифікації переселенців. «Виплату пенсій почали зупиняти у лютому-березні 2016 року, ще до запуску процедури верифікації. До управлінь соцзахисту на місцях від СБУ почали надходити незрозуміло як складені списки осіб, які начебто насправді проживають на непідконтрольних територіях, а отже не можуть претендувати на виплати. Загалом за весну скасували допомогу для понад півмільйона осіб», - згадує вона.

Кампанію з верифікації соціальних виплат, запроваджену минулого року міністерством, більшість правозахисників, які працюють з внутрішньо переміщеними особами, оцінювали як дискримінаційну та принизливу. Адже очільник міністерства, нині віце-премьєр Павло Розенко, а слідом за ним і правоохоронці неприховано називали отримувачів допомоги «пенсійною мафією» та «псевдопереселенцями».

Врешті-решт, ухвалений в червні порядок отримання соцвиплат затвреджував досить жорсткі верифікаційні заходи: з тих пір факт проживання переселенців за місцем реєстрації кожні шість місяців мають право перевіряти соціальні служби, СБУ та поліція. Пенсіонери-переселенці до того ж прив'язувались до обслуговання у державному «Ощадбанку», у відділення якого вони мають навідуватись регулярно для підтвердження особи.

В ООН заступились

Олександра Дворецька визнає, що верифікація відсіяла частину так званих «пенсійних туристів» - громадян похилого віку, які отримували допомогу на підконтрольних Києву територіях Донбасу, але постійно проживали по той бік лінії зіткнення.

«Однак верифікацію не пройшли не тільки вони. Досі не працює механізм підтвердження для громадян з обмеженими фізичними можливостями, які не можуть регулярно ходити в «Ощадбанк». А серед пенсіонерів таких чимало», - пояснює правозахисниця.

На переконання представників ООН, дискримінаційним є навіть не сам порядок верифікації, а саме рішення українського уряду призупинити виплату пенсій особам, які не підтверджують своє проживання на підконтрольній уряду території. Адже воно порушує гарантоване українською конституцією право на довічний соціальний захист літніх людей.

«У деяких випадках, коли людей вилучали зі списків виплат, такі дії порушували навіть українські закони, не кажучи вже про міжнародні. І ми наполягаємо, що всі громадяни мають право на соцвиплати, незалежно від того, де вони мешкають, є пенсіонерами чи ВПО», - наголошував у лютому координатор програм ООН Україні Ніл Вокер.

Незважаючи на судові рішення, уряд стоїть на своєму

Схожих висновків доходять і українські суди. Зокрема, на початку лютого Старобільський районий суд Луганської області постановив поновити пенсійні виплати мешканцю міста Довжанськ (раніше - Свердловськ, знаходиться на тимчасово непідконтрольній території Луганської області - Ред.) та визнав протиправними та дискримінаційними дії місцевого управління Пенсійного фонду.

У рішенні, опублікованому в єдиному державному реєстрі судових рішень, суд посилається на верховенство норм Конституції, закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне забезпечення» та на рішення Європейскього суду з прав людини у схожих справах щодо виплат Молдовою пенсій мешканцям Придністров'я. 20 березня Донецький апеляційний адміністративний суд залишив це рішення в силі та видав окрему ухвалу: довести до відома уряду про допущені порушення прав громадян.

«У судах Донецької та Луганської областей розглядаються десятки таких справ. І найчастіше суд стає на бік пенсіонера, - пояснює Дворецька. - Однак це крапля у морі порівняно з загальною кількістю скасованих пенсій. Для цього треба оформляти позови, витрачати час на першу, другу інстанцію, їздити до суду - тобто тривало доводити конституційні права, яких людей позбавив уряд».

У самому Кабінеті міністрів попри судові рішення та закиди міжнародних місій поки не планують поновлювати виплати пенсіонерам-переселенцям. «Там дійсно гуманітарна катастрофа і соціальна криза. Так, люди, які проживають там, мають право на отримання пенсій і соцдопомогу. Але вони зможуть її отримати, коли будуть у повному обсязі виконані в тому числі Мінські угоди і буде відновлена територіальна цілісність України», - заявив віце-премьєр Павло Розенко, відповідаючи на претензії ООН.

Джерело: Deutsche Welle