«Шпигуни Фірташа», друга серія: Мартиненко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві напередодні затримали екс-депутата Миколу Мартиненка. Тим часом у швейцарському Цюриху відбувся арешт його можливого подільника в одній майже детективній історії

Колишня агентка «штазі» Крістіна Вілкенінг, яку торік засудили у Шверіні до двох років і десяти місяців ув'язнення за підкуп німецьких правоохоронців, вочевидь, після арешту виявилася доволі балакучою. Вона не лише детально розповіла про свою роботу на грошовитих клієнтів, серед яких і український мільярдер Дмитро Фірташ. Вілкенінг активно здає свою мережу інформаторів по всій Європі. Кругленькими сумами «приватна детективка», як називає себе засуджена за хабарництво, імовірно, підкуповувала правоохоронців не лише в Німеччині, але й у низці інших країн Європи.

Новий герой «шпигунського скандалу»: Микола Мартиненко

Свідчення «приватної детективки для олігархів» вже призвели до першого арешту у Швейцарії, повідомили DW у прокуратурі кантону Цюрих. «У цьому зв'язку було затримано співробітника поліції. Він перебуває під арештом на час слідства», - зазначили у прокуратурі. Арешт відбувся за підозрою в незаконному використанні службової інформації. Підозрюваний заперечує свою провину. Від кого були отримані можливі хабарі, у прокуратурі не повідомляють.

Тим часом низці швейцарських видань вдалося дізнатися деякі подробиці цієї справи. Газети, обізнані з протоколами допитів Крістіни Вілкенінг, повідомляють, що підкуп співробітника поліції Цюриха відбувся в інтересах колишнього українського депутата Миколи Мартиненка.

Операція «Дельта»: вийти на федерального прокурора

Політик наприкінці 2015 року склав із себе депутатські повноваження після того, як стало відомо, що Федеральна прокуратура Швейцарії розслідує проти нього справу за підозрою в корупції і відмиванні коштів у швейцарських банках. Як повідомляє провідне швейцарське видання Tages-Anzeiger, імовірно, підкуплений Вілкенінг поліцейський мав завдання вийти на федерального прокурора Швейцарії, який веде справу Мартиненка. За це йому авансом було виплачено 3500 євро, повідомляє швейцарське видання, посилаючись на знайдені при обшуках документи Вілкенінг.

План «Дельта», як начебто називалася таємна спецоперація в інтересах українського бізнесмена, був, щоправда, від початку провальною авантюрою. Адже співробітник середньої ланки в управлінні поліції кантону Цюрих навряд чи мав прямий вихід на федерального прокурора. Арештований поліцейський, як пише Tages-Anzeiger, займався боротьбою з торгівлею наркотиками та виявленням радикальних ісламістів. Тим не менше, після отримання авансу, за даними видання, він електронною поштою надіслав замовниці з Берліна довідкову інформацію у справі Мартиненка.

Мільйони на адвокатів та детективів

За інформацією Tages-Anzeiger, на допитах у Німеччині Крістіна Вілкенінг повідомила, що Микола Мартиненко у разі успіху пропонував від двох до чотирьох мільйонів євро людині, яка на чолі команди приватних детективів знайшла би вихід на відповідних осіб у Федеральній прокуратурі Швейцарії. У команді, яка працювала на Мартиненка у швейцарській справі, були й імениті правоохоронці. Зокрема, за інформацією видання Der Spiegel, на українця після виходу на пенсію працював і федеральний прокурор Німеччини Вольф-Дітер Дітріх (Wolf-Dieter Dietrich). Він, як розповіла на допитах Крістіна Вілкенінг, на замовлення Мартиненка написав для швейцарської справи аналітичну записку, в якій дійшов висновку, що жодної корупції у діях українського депутата не було. Мовляв, отримані від чеської компанії Skoda JS близько 30 мільйонів швейцарських франків були платою «в рамках лобістської діяльності». Чеська Skoda JS прагнула отримати в Україні замовлення на будівництво атомних реакторів.

Адвокат Миколи Мартиненка Ганс-Петер Шаад (Hans-Peter Schaad) не відповів на запитання Deutsche Welle щодо зв'язків екс-депутата з Крістіною Вілкенінг і заарештованим у Цюриху поліцейським.

Австрійський слід шпигунського скандалу

Тим часом полювання на корумпованих через посередницю Дмитром Фірташем та, імовірно, Миколою Мартиненком правоохоронців розгортається і в Австрії. Як повідомили DW в Антикорупційній прокуратурі Австрії, у зв'язку зі свідченнями Крістіни Вілкенінг у цій країні відкрито кримінальну справу. Деталі відомство не повідомляє. За інформацією Der Spiegel, Вілкенінг на допитах у Німеччині, в яких взяли участь і австрійські правоохоронці, «здала» одного зі своїх інформантів в Австрії.

Як повідомляє німецьке видання, інспектор австрійського Федерального відомства захисту конституції отримав щонайменше 90 тисяч євро за секретну інформацію про олігархів. «Так, такі звинувачення є. Відповідного співробітника відсторонили від виконання службових обов'язків на час розслідування», - зазначили у прес-службі міністерства внутрішніх справ Австрії у відповіді на запит Deutsche Welle.

Віденські проблеми Мартиненка

До речі, в Австрії, як і у Швейцарії, розслідується масштабна корупційна оборудка, пов'язана з Мартиненком. В Антикорупційній прокуратурі Австрії DW повідомили, що щодо фірм Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG und Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH ведеться розслідування за підозрою у розкраданні коштів. Згадані фірми, зареєстровані в Австрії, тривалий час були «прокладками» при торгівлі титаном і ураном, видобутих на державних українських підприємствах. Саме за підозрою у розкраданні коштів Східного гірничо-збагачувального комбінату за допомогою цих австрійських фірм у четвер, 20 квітня, у Києві й затримали Мартиненка.

Проблеми із законами Австрії і Швейцарії, вочевидь, вилилися для екс-депутата у чималі витрати. У розмові, запис якої в лютому оприлюднив депутат-утікач Олександр Онищенко, людина з голосом, схожим на голос Мартиненка, скаржиться на щомісячні витрати на адвокатів у 500-600 тисяч доларів США.

Джерело: Deutsche Welle