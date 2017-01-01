«Сталося неймовірне» - ЗМІ про вибори у Франції

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Французькі, британські, німецькі та польські видання пишуть про результати першого туру президентських виборів у Франції

«Безпрецедентний струс»

Французька преса обурена результатами першого туру президентських виборів, за якими до фіналу вийшли незалежний центрист і ліберал Еммануель Макрон та голова праворадикальної партії «Національний фронт» Марін Ле Пен.

Le Figaro пише, що після 1958 року, коли заснували чинну республіканську систему правління, «П'яту республіку», це «безпрецедентний струс» у французькій політиці.

«Сталося неймовірне. Праві, які нещадно вигравали у соціалістів на всіх виборах протягом останніх п'яти років, праві, чиї ідеї і цінності ніколи не мали такої широкої підтримки в країні, праві, чия перемога здавалася неминучою, були витіснені вчора», - розповідає газета.

За словами Le Monde, перемога Еммануеля Макрона змусила Брюссель «видихнути із полегшенням».

«Тепер Брюссель відкрито ставить на програш Марін Ле Пен, щоб пізніше сказати «3 очки Європі, 0 - популістам», - пише видання, натякаючи на поразку ультраправих кандидатів Норберта Гофера в Австрії і Герта Вілдерса в Нідерландах.

Liberation пише, що Франція, яка «протягом двох століть була розділена на правих і лівих», проголосувала за «центриста-неофіта» і «праворадикальну кандидатку».

Втім, газета попереджає, якщо передвиборча боротьба перетвориться на «протистояння мас проти еліти», у другому турі можливі будь-які результати.

«Революція»

Минулої ночі французькі виборці повернулися спиною до політичного істеблішменту, пише британська преса.

Daily Mail і Times назвали результати першого туру «французькою революцією», під час якої вперше за 60 років з перегонів витіснили традиційні праві та ліві партії. За словами Times, з огляду на величезну підтримку, яку отримали «двоє політичних аутсайдерів», французьку еліту «принизили».

«Перший тур підбив підсумки кількох надзвичайних місяців, протягом яких на тлі глибокого незадоволення традиційними партіями розділена Франція пережила карколомну передвиборчу кампанію», - пише Daily Mail.

Як прогнозує видання, 39-річний пан Макрон, який ніколи не брав участі у виборах і створив власний рух лише 12 місяців тому, стане «беззаперечним фаворитом другого туру», який відбудеться 7 травня.

Guardian також вважає Макрона фаворитом перегонів і нагадує, що він є наймолодшим кандидатом на посаду президента Франції.

«Історичний результат першого туру ознаменував відмову від політичного класу при владі», - стверджує газета.

«Фінал, в якому зустрінуться Еммануель Макрон і Марін Ле Пен, означає зміну політичного ландшафту з поділу на лівих і правих на протистояння між ліберальними, проглобалістськими поглядами і націоналізмом із принципом «закритих кордонів», - додає видання.

«Дуель протилежностей»

Німецькі ЗМІ жваво обговорює результати французького голосування і можливі наслідки ймовірної перемоги Еммануеля Макрона для Європи.

«Чоловік проти жінки. Ліберал лівого толку проти праворадикалки. Відкритість проти ізоляції. ... Друг Німеччини проти її ворога. Дипломат проти демагога. Кожен з кандидатів може стати новим президентом Франції», - пише Bild у статті «Європа видихнула з полегшенням».

Як і Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Spiegel підкреслює протилежність у поглядах двох кандидатів.

«Еммануель Макрон виступає за все те, що Ле Пен хотіла би скасувати. У своїх виступах він змальовує енергійну, прогресивну країну, для якої, як йому би хотілося, глобалізація - це можливість, а не загроза. Пані Ле Пен, з іншого боку, хоче відвернутися від Європи. Вона хоче знову закрити кордони, яких вже протягом тривалого часу не існувало», - йдеться у Spiegel.

За словами FAZ, у жодному з питань різниця у поглядах кандидатів не проявляється настільки, як у ставленні до ЄС.

«Макрон є найбільш проєвропейським з усіх 11 кандидатів у президенти, а Ле Пен є найбільш енергійним противником союзу», - стверджує газета в статті «Дуель протилежностей».

«Гарант безпеки»

Польська преса інтерпретує результати французького першого туру як запит на нових лідерів на тлі нещодавніх терористичних актів.

«Очевидно, що французи шукають нових лідерів, оскільки в першому турі перемогли кандидати не з мейнстріму. Це ще один сигнал до змін в Європі», - цитує Rzeczpospolita керівника апарату президента Польщі Кшиштофа Щерскі.

Газета припускає, що вибором французів керував страх.

«У такій ситуації результат виборів залежить від того, чи бачать кандидата гарантом безпеки країни», - додає видання.

Gazeta Wyborcza висловлює побоювання щодо перспективи «Національного фронту» з Марін Ле Пен на чолі стати частиною мейнстріму.

«Після цих виборів націоналізм, ксенофобія та політика, заснована на широкій дезінформації, стануть частиною політичної реальності Франції, - пише видання. - Але поки що давайте радіти, що у Франції вистояла демократія. Бо без Франції від ЄС залишаться лише руїни».

Джерело: ВВС Україна