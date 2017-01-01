Транш МВФ підстрахує гривню

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МВФ

Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом про отримання чергового траншу кредиту на мільярд доларів. Транш МВФ стане позитивним сигналом для інших міжнародних кредиторів

Міжнародному валютному фонду (МВФ) знадобилося два тижні, щоб проаналізувати вплив блокади Донбасу на українську економіку і вирішити питання подальшої співпраці з Україною. В решті-решт ввечері 3 квітня фонд повідомив про виділення Україні чергового траншу кредиту на мільярд доларів повідомив про виділення Україні чергового траншу кредиту на мільярд доларів. До кінця цього року очікується отримання ще трьох траншів на 4,5 мільярда доларів.

Куди підуть гроші

Отримані від МФВ гроші будуть спрямовані в міжнародні резерви Національного банку України (НБУ). За міжнародними стандартами резерви мають бути не меншими за трьохмісячний імпорт країни. Після зарахування траншу від МВФ резерви Нацбанку складуть понад 16 мільярдів доларів.

Зазвичай Нацбанк направляє гроші з резервів на підтримку курсу гривні. Якщо на ринку відчувається нестача валюти і її ціна зростає, НБУ задовольняє попит на неї, не допускаючи росту курсу. «Наші резерви зростуть в три рази з початку співпраці з МВФ. Отримання цих коштів дасть Нацбанку можливість більш активно проводити політику валютної лібералізації і знімати обмеження, які були запроваджені на початку кризи», - розповів заступник голови Нацбанку Олег Чурій. За його словами, кошти МВФ мають надійти в Україну вже найближчими днями.

За даними Нацбанку, економічна блокада неконтрольованих урядом районів Донбасу обернеться для української економіки недоотриманням близько 2 мільярдів доларів валютної виручки. Тому гроші МВФ мають допомогти стабілізувати курс гривні, який після початку блокади опинився в зоні ризику. «Ефект від блокади на курс буде мінімальним. Нацбанк буде менше купувати валюти на ринку»,- говорить директор департаменту монетарної політики і економічного аналізу Нацбанку Сергій Ніколайчук.

Іншим інвесторам стане спокійніше

Отримання кредиту МВФ є позитивним сигналом для інших міжнародних інвесторів, які тепер можуть більш активно вкладати гроші в українську економіку. «Довіра Міжнародного валютного фонду є однією із необхідних передумов для залучення світових інвесторів до України»,- повідомило міністерство фінансів.

За даними Мінфіну, зараз загальний державний зовнішній борг України складає 36 мільярдів доларів. Нацбанк підрахував, що в цьому році Україна має виплатити МВФ за старими траншами близько 1 мільярда доларів. Загалом в наступні три роки доведеться повернути більше 12 мільярдів доларів.

Тому країна має залучати гроші у інших інвесторів не тільки для проведення реформ, а і для розрахунку з існуючими боргами. «Критичної потреби в грошах в даний момент немає. Є потреба залишатися в програмі МВФ,- пояснив DW cпеціаліст відділу продажу цінних паперів інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса. - Теоретично, якщо є програма, то Україна може до кінця року вийти на зовнішній ринок і залучити гроші через розміщення єврооблігацій».

МВФ допоможе з іншими кредитами

Крім того, український уряд планує залучати гроші в інших кредиторів, які завжди орієнтуються на рішення МВФ. «Це будуть позики під гарантії уряду США, допомога Європейського Союзу, Швеції та Японії. Також можна залучати позики на ринку, але вони зараз досить дорогі», - прокоментував DW член виконавчого комітету Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран. Раніше Мінфін повідомляв, що планує розмістити єврооблігації в цьому році.

Європейська комісія обіцяє надати Україні 1,3 мільярда доларів, ще 150 мільйонів доларів пообіцяв виділити Світовий банк. За очікуваннями Нацбанку, на кінець цього року міжнародні резерви країни зростуть до 21 мільярда доларів. «До кінця 2019 року Україна має виплатити по зовнішнім боргам 12,8 мільярда доларів Тому співпраця з МВФ є критично важливою, щоб ми могли виконати свої зовнішні зобов'язання»,- говорить Олег Чурій.

Джерело: Deutsche Welle