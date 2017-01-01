«Він же пам'ятник», або Пушкін став символом акції протесту в Москві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акція протесту в Москві

У центрі Москви відбулася масштабна акція протесту проти корупції. За відсутності лідера, протестувальники єдналися навколо пам'ятника Пушкіну. Затримано рекордну кількість учасників.

Опозиційна акція, що відбулася в Москві 26 березня, ініційована Фондом боротьби з корупцією (ФБК), - одна з найбільших за останні роки. Приводом для її проведення стала відсутність реакції з боку російської влади на результати розслідування ФБК щодо корупційних схем, нібито створених прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

Захід не був санкціонований, однак у ньому взяли участь, за різними оцінками, від 7 до 20 тисяч людей. Хода тривала більш ніж п'ять годин, набувши під кінець стихійного характеру. Акція супроводжувалась безпрецедентним масовим затриманням мітингарів поліцією, побиттям, обшуками та зачистками вулиць.

«Той, хто оспівував свободу» в оточенні

Через те, що ходу не узгодили з московською владою, яка не забажала перекривати Тверську вулицю заради опозиційного заходу, чіткого сценарію акція не мала. Єдина інструкція, яку дав у інтернеті своїм послідовникам керівник ФБК Олексій Навальний, - прогулюватися Тверською за напрямком руху автотранспорту.

Більшість учасників вибрали для себе маршрут від метро «Білоруська» чи «Маяковська» до «Охотного ряду». Чимало людей вийшли з метро «Пушкінська» та залишились там, а ті, хто йшов повз, вирішили приєднатися до них. Так біля відомого пам'ятника Пушкіну на Пушкінській площі став збиратися натовп. Рух Тверською не перекривався, однак на краю тротуарів на відстані метра один від одного вишикувались бійці силових підрозділів.

Пам'ятник Пушкіну досить швидко вкрили наклейки та плакати з написами «Медведєва під суд» та «Навальний». Люди, які зібралися навколо пам'ятника, стали скандувати «Він вам не Дімон» (фраза, адресована інтернет-аудиторії прес-секретаркою прем'єра Росії Наталією Тимаковою, а також назва останнього викривального фільму ФБК про Медведєва). Спецпризначенці стали активно проводити затримання, а через якусь мить пам'ятник був оточений співробітниками поліції в шоломах, бронежилетах та з кийками.

Плакати, листівки і ... кросівки

В цей час ті, хто вирішив не затримуватися біля пам'ятника, й далі рухалися в бік Кремля. Світлофор на переході через Тверський бульвар від «МакДоналдсу» до магазину «Вірменія» був переключений на постійний червоний сигнал, однак, почекавши, люди стали порушувати правила і переходити, не чекаючи зеленого, оскільки ззаду дедалі сильніше насували ті, хто прибував. Розширена Тверська насилу вмістила людей.

Плакатів і листівок було мало, однак вони зустрічалися. Серед них - з такими написами: «Триматися більше немає сил: немає ні здоров'я, ні настрою», «Уряд повинен відповісти перед законом», «Діма, не кради», «Самовчитель. Як поцупити 70 мільярдів рублів, і щоб тобі нічого за це не було «. Деякі несли через плече або в руках як символ перев'язані на шнурках кросівки (за запевненням Навального, саме з розслідування про походження кросівок Медведєва почав розкручуватися весь корупційний ланцюжок). На деревах можна було побачити закинене на гілки взуття.

Зустрічалися й учасники одиночних пікетів. Так, приміром, неподалік від мерії стояв чоловік із плакатом «Ганьба владі». Ним виявився ошуканий пайовик Олександр Алексєєв. Він розповів DW, що «жахливо обурений» корупцією в країні, хоча і ставиться скептично до слів будь-яких, у тому числі й опозиційних, політиків. «А затримання я не боюся. Більше турбують агресивні люди, які кричать, що я стою за гроші», - сказав він.

Відродження гасел

На станції метро «Охотний ряд» люди переходили на другий бік Тверської і рухалися далі тепер уже вгору, до «Білоруської». Пам'ятник Пушкіну як і раніше залишався таким собі центром тяжіння учасників ходи. Багато-хто зупинялися біля нього. Тут відбувалися найбільш масові затримання, в тому числі й зі застосуванням кийків.

Декого обшукували, обперши об борт поліцейського автобуса й змусивши розставити ноги. Серед тих, хто потрапив до автозаків, були і неповнолітні, і літні, і навіть туристи, які прогулювалися повз. Однак, певна річ, найбільшу увагу правоохоронців викликали ті, хто тримав плакат або скандував гасла.

Після 16:00 поліція почала так звану «зачистку» Пушкінської площі. Багато опозиціонерів кинулися в провулки, на Дмитрівку і Страсний бульвар. Інші вирішили піти назад в бік Кремля. Так виник новий осередок акції - на Манежній площі. Там зібралася переважно молодь, яка вигукувала вже майже забуті з 2012-2013 років гасла: «Росія без Путіна», «Путін - злодій» і «Ми тут влада». Поліція почала відтісняти протестувальників до метро «Площа Революції». Всіх, хто не бажав спускатися вниз, а залишався стояти біля входу, затримували.

Побито рекорд Болотної

За словами спостерігачів, московська хода 26 березня стане рекордною за кількістю затримань. Перепровадження в автозаки почалися ще до початку заходу, близько 13:30. Одним з перших був затриманий сам Навальний (як з'ясувалося згодом, у відділку поліції він залишиться до суду, який відбудеться 27 березня). До кінця ходи (приблизно до 18:30) організація «ОВД-Інфо», яка проводить моніторинг затримань на публічних заходах, повідомила про 650 випадків, однак за кілька годин ця цифра збільшилася до 860 осіб. Це означає, що було побито рекорд Болотної площі 2012 року.

Затримуючи громадян, співробітники поліції або не коментували свої дії, або посилалися на порушення федерального закону №54 «Про збори, мітинги, ходи, демонстрації і пікетування». Водночас, як заявив DW присутній на заході адвокат Вадим Прохоров, жодного порушення закону в тому, що громадяни вийшли на прогулянку в своєму місті немає і бути не може. «Які можуть бути питання до цих людей?», - поставив він риторичне запитання.

Також він зазначив, що, на його думку, влада сама спровокувала суспільство, безапеляційно відмовивши в самій можливості провести акцію. «Марно оточення Путіна твердить про те, що за Крим йому пробачать все. Так, багато пробачать, на жаль, але абсолютне хамство й ігнорування інтересів громадян навряд чи. Багато-хто вийшов саме через це, в тому числі й я», - сказав він.

Джерело: Deutsche Welle