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ЗМІ: Власники скандального онлайн-казино Pin-Up заробляють на комісії за платежі у «Дії»

Христина Жиренко
glavcom.ua
ЗМІ: Власники скандального онлайн-казино Pin-Up заробляють на комісії за платежі у «Дії»
фото з відкритих джерел

Компанія, пов'язана з онлайн-казино Pin-Up, заробляє на комісії від 1,5% до 2,2% за різні операції.

Виконавчий директор онлайн-казино Pin-Up.ua отримує відсоток з платежів, проведених через єдиний портал державних послуг і застосунок «Дія». Їх забезпечує компанія, якою він також володіє, пише «Економічна правда» із посиланням на дані з відкритих джерел та інформацію Міністерства цифрової трансформації.

У Мінцифрі пояснили, що проведення платежів в «Дії» потребує функціоналу процесингу, тобто обробки інформації під час платіжних операцій. Проєкт не має власної платіжної системи, тому не може сам здійснювати такі операції за законодавством і має залучати фінансову компанію.

Можливість забезпечувати процесинг отримала ТОВ «Фінансова компанія «Єдиний простір», власником якої є Ігор Зотько, засновник ТОВ «Укр Гейм Технолоджі». Остання має ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті, за якою працює онлайн-казино Pin-Up.ua – у ньому Зотько операційний директор.

«Єдиний простір» отримує 1,5%-2,2% за сплату штрафів через порушення правил дорожнього руху, єдиного соціального внеску чи штрафу за несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску, боргу за виконавче провадження, єдиного податку і штрафу за несплату єдиного податку, заміну водійського посвідчення.

Через «Дію» також можна здійснити внески на підтримку Збройних Сил України через платформу United24 та придбати військові облігації, але в цих випадках комісія не сплачується.

Як зазначається, у 2022 році українці загалом провели понад 2,7 млн онлайн-оплат через «Дію», а в 2023-му – понад 1,5 мільйона. Скільки грошей від цих операцій отримав «Єдиний простір», у Мінцифрі не відповіли. Згідно з даними Opendatabot, минулого року дохід згаданого ТОВ склав 25,3 млн гривень, а в 2021 році – 9,3 млн. Чистий прибуток за звітний період зріс з 428 тисяч до 2,7 мільйона грн.

Коментуючи залученість ФК «Єдиний простір», у Мінцифрі сказали, що перші платні послуги в «Дії» запустили через програму міжнародної технічної допомоги «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP). За даними міністерства, донор сам проводив відбір розробника, яким стала ІТ-компанія Kitsoft – вона й інтегрувало платіжну систему «Єдиного простору».

«Ця компанія спеціалізується на створенні IT-продуктів для державних органів і бізнесу. Ще у 2021 році Kitsoft виграла тендер вартістю 38,4 млн грн на розробку Єдиного державного порталу електронних послуг на замовлення ДП «Дія». Загалом послугами цієї ІТ-компанії користувались майже 40 державних органів, установ та організацій. Цікаво, що на початку 2022 року понад 15 державних сайтів зазнали масованої кібератаки через вразливість системи керування вмістом сайту, які розробляла Kitsoft», – йдеться в матеріалі.

OSINT-розслідувачі Molfar та AIN.ua у травні 2022 року дійшли висновку, що згадане онлайн-казино Pin-Up в Україні має юридичні особи ТОВ «Пін-Ап» і ТОВ «Укр Гейм Технолоджі».

У січні цього року перша змінила назву на ТОВ «Транітадевелопмент». Його засновниця – Марина Ільїна, глава PIN-UP Global. Український офіс Pin-Up заявив, що розглядав новостворене товариство як потенційного партнера свого бренду на момент ліцензування грального ринку держави, але так не сталося.

«Марина Ільїна окрім ТОВ «Пін-Ап» є засновником ТОВ «А-Тренд» через кіпрську юрособу Piprose Holding Ltd, попереднім власником якої вказана кіпрська Karmelino Investments Ltd, яка також є номінальним директором у ряді юросіб і ймовірно пов’язана з імпортом вугілля з РФ в Україну, засновником проросійської партії «ОПЗЖ» Віктором Медведчуком», – з’ясували раніше розслідувачі Molfar.

У Pin-Up також запевнили, що не мали ділових відносин з РФ чи особами, які там зареєстровані, на момент реєстрації в Україні. У червні 2022 року компанія Pin-Up Global офіційно заявила про вихід з російського ринку та передала активи новому власнику. Але розслідувачі OSINT-ком'юніті Molfar сумніваються у цьому. «Марина Ільїна окрім ТОВ «Пін-Ап» є засновником ТОВ «А-Тренд» через кіпрську юрособу Piprose Holding Ltd, попереднім власником якої вказана кіпрська Karmelino Investments Ltd, яка також є номінальним директором у ряді юросіб і ймовірно пов’язана з імпортом вугілля з РФ в Україну, засновником проросійської партії «ОПЗЖ» Віктором Медведчуком», – зазначають розслідувачі з Molfar.

Профільне видання Gaming Capital пояснює: від бізнесу в РФ пов’язані з українською частиною Pin-Up менеджери справді відмовилися. Але при цьому жодних заяв на російському ринку робити не стали. Крім того, є велике питання: як компанію могли продати зятю російського прем'єра Мішустіна, який перебуває під санкціями.

Теги: гроші онлайн-казино застосунок

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