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На Черкащині фермери збирають урожай лохини з плантації, яка була затоплена

Ірина Озтурк
glavcom.ua
На Черкащині фермери збирають урожай лохини з плантації, яка була затоплена
Лохина на Черкащині показує непогану урожайність
фото з відкритих джерел

Навесні ягідні плантації були повністю під водою, а сьогодні з них збирають урожай

У фермерському господарстві «Тарасів обрій» на Черкащині, плантації якого були затоплені весняним водопіллям, планують зібрати понад 100 тонн лохини. Про це повідомляє «5 канал».

Зазначається, що в господарстві 50 га лохини, тут вирощують 6 сортів ягоди, зараз розпал сезону, її збиратимуть до кінця серпня. Збирають ягоду близько 100 працівників. Кожен – від 50 до 100 кг на день. За сезон фермери планують отримати з кущів понад 100 тонн лохини.

Навесні ягідні плантації були повністю під водою. Місяць її рівень не сходив. Але кущі велику воду витримували і навіть розквітли в ній. Та й зараз 6 га плантації – досі у воді. 

«Лише за місяць почали заходити в поле, потроху намагатися боротися з бур’янами, якесь косіння, але все-одно вода залишалася. Як могли, так і старалися, але все-одно через затоплення ми не встигли все побороти. У нас залишилися проблеми – це бур'яни. Цього року у нас вони дуже-дуже великі, звісно ми сподіваємося, що після сезону ми впораємося із проблемою. Адже якщо ми зараз почнемо – ягоду обтрусимо, вона буде валяться долі і пропаде», – пояснила  бухгалтерка фермерського господарства Анна Індутна.

На Черкащині фермери збирають урожай лохини з плантації, яка була затоплена фото 1

Тут урожаю не буде, бідкаються фермери, адже кущі загинули. Ще на частині полів ягоди не вродили через великі бур’яни в кущах лохини, які випили із землі усю вологу. Ягоди на них дрібні й зібрати їх дуже складно.

Під час весняного водопілля було підтоплено понад 2 тисячі гектарів території Черкащини. Постраждали 34 фермерських господарства. По компенсацію збитків звернулося п'ять, але держдопомогу не отримав ніхто. Описувати збитки мала спеціальна комісія з місцевого самоврядування.

Директор департаменту агропромислового розвитку Черкаської ОВА Роман Косенко каже що було п'ять звернень ві господарств, і з державного резервного фонду виділяються кошти на відшкодування.  Чому комісії не попрацювали – чиновнику не зрозуміло.

«Але я думаю що все так вирішилося, адже фермерські господарства, які постраждали від весняного паводку, знаходилися біля русл річок. Тобто вони знали, що це за земля, вони свідомо працювали на тій ділянці, яка була ризикована», – виправдався чиновник. 

Нагадаємо, науковці з Інституту Джеймса Хаттона (Шотландія) створюють нову гігантську лохину. Автори дослідження переконані, що новий вид матиме ягоди більші за виноградину або невелику полуницю. Про це пише Daily Mail. Крім того, вчені зазначають, що нові ягоди будуть ще більш хрусткими, соковитими й ароматними. 

Під час дослідження вчені схрещують чотири десятки сортів лохини, намагаючись знайти ідеальну ягоду, яку можна буде легко виростити в шотландському кліматі та яка не поступатиметься іншим сортам у розмірі та смаку.

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Теги: земля чиновник самоврядування фрукти ягода

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