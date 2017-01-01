Аграрії зробили резонансну заяву щодо урядової політики «національної катастрофи»

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Аграрії впевнені, що земельна реформа в урядовому виконанні робиться за тією самою схемою, як було проведено приватизацію промисловості

Уряд не виконав своїх обіцянок щодо підтримки аграріїв. Формуються нові корупційні схеми, коли агровиробника для отримання допомоги ставлять у пряму залежність від чиновників. Триває свідоме вимивання коштів у аграріїв, щоб довести їх до банкрутства і відібрати землі.

Про це йдеться у заяві президії Аграрної партії, оприлюдненій 6 лютого.

«Аграрна партія обурена системною політикою уряду, спрямованою на запровадження «дикого» ринку землі. Це намагаються зробити, попри встановлений мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення», – сказано в заяві.

Аграрії впевнені, що земельна реформа в урядовому виконанні робиться за тією самою схемою, як було проведено приватизацію промисловості.

«Україну хочуть розграбувати ще більш масштабно, ніж під час сумнозвісної «прихватизації» промисловості в 1990-х роках. Тоді уся промисловість опинилася в руках кількох олігархів», – сказано в документі.

У своїй заяві аграрії називають урядову політику «політикою національної катастрофи».

«З початку року більше ніж на 5% знецінилась національна валюта. Тимчасова стабілізація курсу гривні досягається за рахунок витрачання золотовалютних резервів і не може мати тривалого ефекту без активізації виробництва. Понад 130 тисяч приватних підприємців припинили діяльність лише за один місяць. Триває нічим не обґрунтована політика підвищення комунальних тарифів. Уряд практично не вживає жодних заходів для запуску дієвої пенсійної реформи. Країну чекає чергове зростання цін на основні продукти харчування», – говорять аграрії.

Вони наголошують, що влада працює за принципом «розділяй і володарюй» і намагається пересварити виробників, підприємців, простих власників землі.

«Укотре українців намагаються поділити за соціальною чи майновою ознакою. Те ж саме робить так звана опозиція, що була владою, проте не зробила нічого для цивілізованого завершення земельної реформи. Мета і перших, і других одна – роз’єднати українців і втриматися на владному олімпі. Їм байдуже, що буде з Україною та українським народом. Вони готові у разі потреби втікати за кордон, де давно живуть їхні сім’ї», – зазначають аграрії.

Аграрії нагадують, що такий популізм в умовах війни може стати фатальним для держави.

«Сотню років тому безвідповідальні популісти сприяли зовнішньому ворогу, який зрештою знищив Українську республіку, а пізніше почав фізичне винищення українського народу. Тоді так само використали сепаратні переговори, земельне питання, поділ українців за майновою та соціальною ознакою», – сказано в заяві.

Аграрії запрошують усіх небайдужих взяти участь у земельних форумах, які пройдуть у всіх регіонах, та закликають зупинити грабунок України і розпродаж землі на «дикому» ринку.