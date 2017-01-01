Влада має зупинити кулуарну підготовку ринку землі, – Безсмертний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Центрального апарату Аграрної партії Роман Безсмертний

Цивілізований обіг земель у терміни, встановлені в угоді МВФ, створити нереально, вважає експерт

Щоб вийти на формування цивілізованого обігу земель сільськогосподарського призначення, Україні треба ухвалити 7 законів і внести зміни в колосальну кількість законодавчих актів. Окремо взята норма про купівлю-продаж землі, та ще й впроваджена поспіхом, несе в собі лише ризики.

Таку думку в інтерв’ю сайту insider висловив голова Центрального апарату Аграрної партії Роман Безсмертний.

За його словами, терміни, визначені в Меморандумі між українським урядом і МВФ, не дають можливості провести цивілізовану земельну реформу. Адже Україна зобов’язалась ухвалити відповідний закон уже в травні цього року.

«Перш за все, Україні і українцям потрібен цивілізований обіг земель. Це не тільки ринок і купівля-продаж. Чи можна це зробити в ті терміни, які визначені в угоді Уряду з МВФ? Ні, неможливо. І на це є низка об’єктивних причин. Щоб вийти на формування ринку земель, треба прийняти більше 7 законів і зміни в колосальну кількість законодавства», - підкреслив Роман Безсмертний.

За його словами, щоб впровадити продуманий ринок землі, потрібні кадри, яких гостро не вистачає. Також слід провести інвентаризацію земель, щоб уникнути проблеми спірних ділянок, які можуть документально належати водночас двом власникам.

Влада зараз формує принципи ринку землі кулуарно і непрозоро, підкреслив політик.

«Є різні бачення, але ще більше страхів. Я говорив і з Віктором Слаутою, і з Михайлом Гладієм, і хоча обидва вони були профільними віце-прем’єрами, але навіть у них є багато страхів. Зараз триває кулуарна гра, де у закритих групах розробляються ці правила. І це спровокує конфлікт. Більше того, я скажу, що спершу це спровокує коліївщину, а потім занепад держави як такої. Тому я би рекомендував і уряду, і президенту зупинитися в цьому небезпечному тренді», - сказав Роман Безсмертний.

Нагадаємо, нещодавно з ініціативи Аграрної партії стартував Всеукраїнський збір підписів «Не дамо вкрасти землю!». Як відомо, за соціологічними даними, понад 70% українців – проти продажу землі в нинішніх умовах. Зібрані під час акції підписи стануть документальним втіленням волі народу, їх буде принесено під Верховну Раду.

Аграрна партія добивається зваженої і комплексної земельної реформи, яка має передувати будь-яким рішенням щодо купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення. Експерти партії вже розробили 16 стратегічних напрямків такої реформи і продовжують роботу над конкретними законопроектами, які зроблять обіг земель цивілізованим і вигідним усьому народові.