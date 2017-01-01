За перші три місяці експорт України виріс майже на 30%

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Найбільшими темпами зростає експорт агропромислової продукції

У першому кварталі нинішнього року обсяг українського експорту товарів та послуг сягнув 12,4 млрд дол., що на $2,7 млрд більше, ніж роком раніше. Про це пише DT.UA.

Як зазначає видання, минулого тижня уряд відзвітував про досягнення українських експортерів, які перевищили результати торішнього першого кварталу на 28%. «У першому кварталі цього року обсяг українського експорту товарів і послуг становив $12,4 млрд, що на 2,7 млрд більше, ніж роком раніше. У структурі експорту товарів найбільшу частку становила продукція АПК і харчової промисловості (44%), металургії (23,4%), машинобудування (10,4%), а також мінеральні продукти (9,2%)», – йдеться в статті.

Зростання експорту. Дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі

Видання зазначає, що попри блокаду Донбасу, зростання обсягів експорту товарів демонстрували майже всі галузі економіки, за винятком хіба що деревообробної та хімічної. Це є позитивом. Між тим негатив полягає в тому, що експортує Україна здебільшого сировину і напівфабрикати - плоский прокат, залізну руду, соєві боби, кукурудзу, пшеницю, ячмінь. З відносно готових продуктів — хіба що соняшникова олія і цукор.

За даними офіційної статистики, український аграрний експорт протягом січня-березня поточного року збільшився на 38,6% і склав $4,56 млрд, що на $1,26 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року.