Дискваліфікований чемпіон світу з шашок Юрій Анікєєв: Для росіян моя вишиванка значить, що я - бандерівець і погана людина

Юлія Тунік



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Український чемпіон світу з шашок Юрій Анікєєв

«Якщо дискваліфікують, то повинні пояснити за що. Але федерація не наводить жодних доводів»

Уперше чемпіон світу 2016 року з міжнародних шашок-100 у швидкій програмі Юрій Анікєєв отримав дискваліфікацію від Міжнародної федерації шашок (IDF) 15 жовтня 2016 року. Тоді федерація заборонила йому брати участь у чемпіонаті Європи, який проводився у Грузії.

Спортсмену, відомому своєї патріотичною позицією, заборонили грати нібито за «висловлювання, які завдають шкоди іміджу федерації». Проте спортсмен продовжив боротьбу, вирушив на змагання, приходив туди у вишиванці, давав інтерв’ю та відкрито висловлював власні думки. Вдруге федерація дискваліфікувала гросмейстера у грудні 2016-го, заборонивши грати протягом трьох років. У інтерв’ю «Главкому» Анікєєв, який зараз перебуває у Китаї, розповів, як приймаються рішення у проросійській федерації з шашок та чому українські спортсмени змінюють громадянство.

Міжнародна федерація шашок IDF дискваліфікувала вас уперше 15 жовтня 2016 року. Тоді вас позбавили права брати участь у чемпіонаті Європи з шашок. Другий раз Федерація вас дискваліфікувала вже на три роки - до 15 грудня 2019 року. Ці випадки пов’язують з вашими «неетичними висловлюваннями». Як гадаєте, що сем із ваших виловлювань або публікацій можна притягнути під це формулювання?

Вони конкретно не вказали, які висловлювання. Винесли вирок, але ніяк його не обґрунтували. Це головна проблема. Тому які висловлювання вони мали на увазі, я не знаю. Це дуже розмито. Склалося так, що ми почали вирішувати це питання, звернулись до міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, він нас підтримав і одразу зробив заяву про спортивний тероризм. У цій ситуації він знайшов підґрунтя для цього, тому що федерація не наводить жодних доводів. Якщо дискваліфікують, то повинні пояснити за що. Спочатку я особисто їм написав, вони мені не відповіли. Потім до них звернулась Федерація шашок України з проханням вказати конкретні факти висловлювань. Відповіді досі немає.

Чому саме зараз Міжнародна федерація вирішила вас цькувати?

Як вийшло? Я отримав дискваліфікацію на момент змагань у Грузії (Чемпіонат Європи з шашок, - «Главком»), але все одно я узгодив це із міністерством молоді та спорту і вирішив туди їхати. Вони пред’являли різні доводи – навіть таке було, що дискваліфікували на один турнір, а не допустили до всіх трьох, які там проходили. Ми їм кажемо: «Але ж ви на один дискваліфікували, тому є допуск до інших». Фактично це різні чемпіонати з різними програмами. Вони сказали: «Ми все одно вас не допускаємо». Це повне беззаконня. Вперлися в стіну. Вони думали, що таким чином, напевно, провчать мене. Але ми продовжили боротьбу, я почав давати інтерв’ю. У Федерації думали, що дискваліфікують один раз і ми станемо на коліна, прийдемо до них. Він (голова федерації IDF Олег Лангін, - «Главком») казав мені, що у майбутньому до турніру допустить: до чемпіонату світу без відбору мене включать в наступному році. Але нащо мені це? Мене дискваліфікують під якимось незрозумілим приводом. Ми ж не у 37-му році живемо.

За словами президента Федерації шашок України Анатолія Яценка, IDF не змогла надати факти суперечливих висловлювань, у яких вас звинувачують. Як взагалі відбувається процедура дискваліфікації? Адже будь-кого із незрозумілих причин можна позбавити права грати…

Вони тільки у серпні прийняли етичний кодекс, за яким приймається рішення про дискваліфікацію. І там є такі пункти як «действие, бездействие, которые наносят вред имиджу Федерации». Це може бути все, що завгодно. У кодексі описана процедура: вони повинні повідомити сторону заздалегідь, зробити попередження. Але ніхто нічого не робив, просто опублікували рішення, в якому написали, що я щось не те роблю. У Росії напевно так просто прийнято. У нас в Україні все трохи по-іншому, демократія та свобода слова, можна висловлювати свої думки. А тут людина висловлює свої думки, їм це не подобається, її дискваліфікують.

Також за словами Яценка, один із головних закидів Федерації – ваші виступи у вишиванці. Зовнішній вигляд спортсмена може бути причиною дискваліфікації? Чи існує дрес-код IDF?

Розумієте, зовнішній вигляд спортсмена не можна опублікувати у рішенні, це може тільки матися на увазі. Коли ми були у Грузії, у неофіційних розмовах проскакувало:

«Чому Анкікєєв усюди з’являється у вишиванці?». Для них це значить, що я бандерівець і погана людина.

Юрій Анікєєв

Раніше, до дискваліфікації, вам робили зауваження представники Міжнародної федерації за ваші висловлювання?

Ні, не було такого, навіть натяків.

Вам відомі подібні історії цькування спортсменів?

Це взагалі безпрецедентний випадок у спорті. Спортсмена можуть дискваліфікувати за порушення правил або якщо спортсмен побив когось, порушив чесну гру. Але мій випадок - це нонсенс.

«Уявіть: збірна Аргентини з футболу на Чемпіонаті, але Мессі не пускають до ігор»

Ваша дискваліфікація нагадує політичні репресії. Загальновідомо, що керівництво Міжнародної федерації шашок (IDF) практично повністю складається з громадян Росії. Ви знаєте, хто конкретно із Федерації голосував проти вас? Які країни, окрім Росії?

У IDF немає голосування, ви ж розумієте. Усі рішення приймаються одноголосно. Голова федерації Лангін прийняв рішення, а потім це оформлюється у нормальному вигляді. Є ще інша міжнародна федерація FMJD, яка має світову історію, а IDF вийшла з неї нещодавно, у 2015 році, і оголосили, що вони тепер також проводять чемпіонати світу. До IDF входить близько 50 членів, але на їх сайті жодного імені не опубліковано, і при цьому все керівництво складається із росіян, практично із одного міста. Ось така незрозуміла міжнародна федерація. Вони проводять чемпіонати світу, наче непогано проводять. Вони кажуть, що не проти України, але при цьому мене, чемпіона України 2015 і 2016 років, ключового гравця, не допускають до змагань. Уявіть: збірна Аргентини з футболу на Чепіонаті, але Мессі не пускають до ігор. Говорять: «Ми не проти збірної Аргентини, але Мессі грати не буде».

Щоб відстояти ваші права у спортивному арбітражному суді в Лозанні, за словами міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова, потрібні чималі кошти – 50 тис. євро. Як наразі виглядає ситуація? Вам хтось допомагає матеріально? Окрім гучних заяв є реальні кроки? Крім того, міністр заявив, що держава нібито не може втручатись у цей процес Чому? Чи влаштовує вас позиція нашої влади?

Вже є допомога, до мене звернулись юристи зі спортивного права і вони готові допомагати і вести цю справу. Те, що робить міністерство, вже дає свої плоди. Міністерство не може напряму втручатись у діяльність міжнародної організації, напевно, саме це малось на увазі.

А що стосується матеріальної підтримки?

Це дорого і поки що незрозуміло.

Як наразі просувається процес із судовим позовом? Справа, певно, затягнеться надовго. Які прогнози?

Процес наразі вивчається юристами. Федерація опублікувала на сайті рішення про мою дискваліфікацію тільки 5 січня 2017 року. Правда на нашій стороні, вони не надали конкретні факти порушень. Це кричуща дискримінація і порушення свободи слова, моїх прав. Якщо буде реальна допомога юристів і ця справа отримає продовження, ми матимемо виграшне становище.

Інших шляхів боротьби немає, тільки через суд.

Де ще маєте змогу виступати у тому випадку, якщо дискваліфікація федерації IDF залишиться у силі?

Як альтернатива, я можу виступати під егідою FMJD.

Не так давно, українська шахістка Дарина Ткаченко отримала російське громадянство і перебралась у нову квартиру, яку їй подарувала російська влада. Як ставитесь до подібних вчинків колег?

Треба ще згадати, до того випадку із Ткаченко, пішов у Росію інший шашист, також чемпіон світу Сергій Бєлошеєв. Він із Криму. Виходить, разом із Кримом перейшов у Росію. Ткаченко родом із Донецької області і також прийняла таке рішення. Тут складно людям дорікати. Якщо це боксер, який має багато коштів, він, наприклад, виступає за одну країну, а живе де-небудь у Німеччині, йому легко в цьому плані. Коли людина там живе (в Україні, - «Главком»), то вона має складний вибір, судити нікого не буду. Але я не вітаю такого рішення у такий складний період для країни. Ткаченко пішла, вибрала іншу сторону, причому, вона вчилась у Києві, п’ять років прожила… Це все наслідки інформаційної пропаганди, коли людям просто промивають мізки, і навіть такі освічені люди, як чемпіони світу, не розуміють, що відбувається, залишають країну і виступають за іншу. Може десь це і каміння у наш город, бо якщо вони йдуть, можливо, у нас немає таких хороших умов, щоб вони залишались.

Ви маєте власну квартиру? Як допомагає держава? Хто фінансує поїздки?

Навіть враховуючи важку ситуацію в країні, держава допомагає спортсменам. Є штатна збірна України з шашок. Там спортсменам нараховують зарплатню, є фінансування. Звичайно, воно не таке велике і тому тут конфлікт виникає із міжнародною федерацією IDF – вони мають хороше фінансування, федерація існує практично при підтримці Росії. Більшість українських спортсменів прагнуть там грати.

Від української федерації ми отримуємо премії , але, звичайно, хотілось би кращого. Моя зарплатня – приблизно 5 тис. гривень. Що стосується поїздок закордон, нас, провідних спортсменів фінансують за рахунок міністерства. Квартиру я маю, але держава не має стосунку до неї.