Глава Луганщини Юрій Гарбуз: Пропонуватиму президенту ввести у Сєверодонецьк військово-цивільну адміністрацію

Михайло Глуховський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: farwater.net Юрій Гарбуз

«Я також виїжджав до блокувальників. Ми спілкувалися, але як можна домовитися з дурістю?»

Луганщині, на відміну від Донеччини, приділяється набагато менше уваги як з боку політиків, так і з боку ЗМІ. Хоча в області, яка розділена на окуповані райони та підконтрольну Україні територію, є значні проблеми, що вимагають термінового вирішення. Наприклад, у Луганській області, на відміну від Донецької, діє лише один контрольний пункт в’їзду/виїзду (КПВВ), та й той пішохідний. Відкрити пункт перетину для транспорту не вдається. Як кажуть з українського боку, через проросійських бойовиків. На відміну від Краматорська, який нині є тимчасовим центром Донеччини, де працюють обрані міський голова і міськрада, місто Сєверодонецьк, що виконує функції адміністративного центру Луганщини, страждає від безвладдя. Міська рада де-юре є, але її робота паралізована через внутрішні чвари. Ситуація з міським головою не менш туманна. Міськрада кілька разів позбавляла мера Валентина Казакова повноважень, збвинувачуючи у сепаратизмі, однак він знову і знову через суд поновлювався на посаді. Тим часом виконувачем обов’язків мера у пресі давно називають Сергія Зарецького, хоча на сайті міськради його зазначено як першого заступника міського голови. В обласній військово-цивільній адміністрації ситуацію в стратегічному для регіону місті вважають потенційно загрозливою. Особливо у разі загострення збройного конфлікту.

Станом справ переймається голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз. Він визнає, що хоча сьогодні головами райрад в області є представники Опоблоку, і вони мають можливість блокувати роботу і фінансування районних адміністрацій. Втім, окрім міста Сєверодонецька, інші території працюють нормально.

З керівником області «Главком» зустрівся у приміщенні обладміністрації у Сєверодонецьку. В інтерв’ю Юрій Гарбуз розповів, як бачить розв’язання конфлікту у Сєверодонецьку та чому торговельна блокада завдає шкоди Україні.

«Сьогодні моє завдання як губернатора – це спокій і пошук можливостей для комунікації з територіями, які нам тимчасово не підконтрольні», – описує свою місію глава військово-цивільної адміністрації.

На сайті Сєверодонецької міськради міським головою вказано Валентина Казакова. З іншого боку, у ЗМІ в.о. мера називають Сергія Зарецького, який підписує документи. З ким із керівництва міста спілкуєтеся ви, хто ж таки очолює Сєверодонецьк?

Якби там був голова, питань жодних не було б. Голови міста немає. Коли депутатський корпус міськради розділений 50% на 50%, одне проти одного зчепилися, то і нормальних рішень упродовж останнього року вони не ухвалювали. Я розмовляв як з однією, так і з іншою стороною. Ні до чого вони не готові. Тому на сьогодні є два варіанти вирішення конфлікту: перевибори і міського голови, і міської ради або ж введення у місті військово-цивільної адміністрації. Принаймні щодо другого варіанту я звертатимуся до президента. Допоки у нас не завершиться конфлікт (війна на Донбасі. – «Главком»), це питання (конфлікту у міській владі Сєверодонецька. – «Главком») таким чином було б знято.

Яка позиція президента з цього питання?

Ми це обговорювали. Нині є закон, на яких умовах вводиться військово-цивільна адміністрація. Давайте поки що не говорити про терміни. Рішення про те, як вийти із ситуації, залежатиме від того, чи триватиме блокування роботи місцевих органів влади і надалі, а не від президента. Тобто якщо вони таки почнуть роботу і ми побачимо якісь дії з боку місцевої влади, тоді будуть перевибори. Інакше, якщо нічого не змінюватиметься, тоді створюватимуть військово-цивільну адміністрацію. Блокада роботи місцевої влади загрожує безпеці життєдіяльності території. У Верховній Раді неодноразово порушувалося питання перевиборів у Сєверодонецьку, проте не набирало потрібної кількості голосів. Але профільний комітет Верховної Ради знову повертатиметься до цього питання.

Два тижні тому у місцевій пресі з’явилася заява Валентина Казакова з приводу Сєверодонецької ТЕЦ, план приватизації якої затвердив Кабмін. Мовляв, приватизація може призвести до того, що наступного опалювального сезону місто залишиться без тепла. Наскільки виправдані такі занепокоєння?

Ми як військово-цивільна адміністрація звернулися з тим, аби Фонд держмайна подав апеляцію на те, що відбувається нині на Сєверодонецькій ТЕЦ (апеляцію на рішення Господарського суду Луганської області, який почав процедуру санації держпідприємства «Сєверодонецька ТЕЦ» терміном на 12 місяців – до 14 березня 2018 року. – «Главком»). Якщо апеляцію задовольнять, тоді не буде ніякої процедури банкрутства підприємства (підприємство має заборгованості 37,5 млн грн перед ініціатором банкрутства – Черкаським хімволокном). А якщо не буде банкрутства, то підприємство виставлять на приватизацію.

Хто захоче стати власником проблемного підприємства, чи є вже потенційні інвестори?

Думаю, якби виставили, хтось би знайшовся. Наразі ситуація зависла в повітрі, бо ТЕЦ має великі борги. Тому складно зараз робити якісь пронози.

Торговельна блокада окупованих територій – які наслідки вона має для Луганщини?

Звичайно, у нас також тут, у Попаснянському районі, є виїзд, триває його блокада. Вона, на жаль, нам завдала дуже багато біди.

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський намагався домовитися з блокувальниками. Чи робили ви такі спроби?

Я також виїжджав до блокувальників. Ми спілкувалися, але як можна домовитися з дурістю? Я ж одразу сказав, що сьогодні Путін плескає всім ось таким нашим діячам. Моя думка не змінилася. Будь-яка блокада території, де триває війна – це біда, повірте.

Але зараз навіть президент змінив думку, нині він сам оголосив блокаду окупованих територій…

Він же не саме цю блокаду підтримує. Він у цілому через РНБО підтримав не якийсь конкретний напрям блокування, а взагалі транспортну блокаду зони АТО.

Михайло Глуховський, «Главком»