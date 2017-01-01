Синоптик Наталія Діденко: Найточніші прогнози - на одну-три доби

Михайло Глуховський



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«Суттєве потепління почнеться в Україні 26 квітня»

Слідом за циклоном, який сформувався над Чорним морем та спричинив заметілі на Дніпропетровщині і Харківщині, на Україну зайшов ще один циклон з Балкан. Його «жертвами» стала Одещина, а також інші південні, західні і центральні області. За перші дні цього тижня східні області вкрив покрив снігу товщиною 25-30 cм, на Одещині вже близько 20 cм. Така погода збережеться ще приблизно добу, після чого слід чекати на дощі. Києву пощастило, квітневий сніг його не зачепить, хоча півдня столичної області негода таки дісталася. Наприкінці тижня у Києві очікується потепління і дощі.

Впродовж останніх кількох днів зниження температури, яке подекуди сягнуло вночі 6 градусів морозу пошкодило плодові. «Втрати складуть 30% - однозначно. Плодові, що цвітуть, найбільше постраждають у західних та північних областях», - повідомила керівник агрометеорологічного відділу Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

Синоптик Наталія Діденко в інтерв’ю «Главкому» розповіла, якою буде погода у поминальні дні, зокрема 22-23 квітня, коли українцям чекати суттєвого потепління, та чому не слід довіряти прогнозам погоди, які робляться більше як на 7 днів.

Чим викликані снігопади і дощі, що накрили деякі регіони України в останні дні?

Різке ускладнення погодних умов в Україні спровокував циклон, який зародився в районі Чорного моря. Оскільки циклон південний, це викликало здивування у людей від кількості снігу, який призвів до величезних збитків, навіть до драматичних наслідків. Справа в тому, що минулого тижня на Україну вже сіла арктична повітряна маса. А поєднання циклону, який зазвичай приносить опади, з охолодженою земною поверхнею, з прохолодним повітрям викликало ось таку негоду. Найбільше постраждав південь, схід України, центральні області. Я не можу сказати, що це нормальна ситуація, але таке бувало. Наприклад, 26 квітня 1987 року Київ завалило снігом. На нашій пам’яті, у березні 2013-го, у Києві також було повно снігу.

Наступний циклон, який уже зараз провокує негоду в західних областях, частково на півдні, зокрема й в Одесі, переміщується у центральні області. Тут також йде і надалі йтиме сніг. Цей циклон зародився на Балканах і звідти прийшов до нас. Причина снігу та сама – теплий циклон зіткнувся з охолодженим повітрям. Балканський циклон визначатиме складні погодні умови на 21 квітня. В подальшому він піде на схід і залишить територію України.

22-23 квітня, у поминальні дні, коли українці масово виїжджатимуть на цвинтарі, температура повітря трохи зросте, проте очікуються дощі. З 25-го, 26-го квітня в Україні почнеться суттєве потепління.

У Києві слід чекати на таку кількість снігу, яку сьогодні бачимо на сході і півдні країни?

Ні. 22 і 23 квітня очікується незначне потепління та невеликі дощі.

У прогнозі Гідрометцентру середньої місячної температури та кількості опадів на квітень 2017 року йшлося, що вони не перевищуватимуть середньостатистичні значення у 30-60 мм. Прогноз був помилковим?

Так, цей прогноз не зовсім справдився. Але я особисто довгостроковим прогнозам не дуже довіряю. І справа не в тому, що хтось працює недобросовісно, чи якийсь метод недосконалий. На сьогоднішній день найточніші прогнози - на одну-три доби з тенденцією на 5-7 діб. Все, що далі, називається орієнтовним прогнозом. Такими прогнозами займаються вчені, інститути, Гідрометцентр. Але це орієнтовний прогноз. Я б рекомендувала використовувати прогнози, які підтвердили себе чудовою багаторічною статистикою, маю на увазі короткотермінові.

В Україні є маса сайтів, які публікують прогноз погоди. Їх дані часто не відповідають дійсності. Це проблема сайтів чи метеорологів?

Насправді ніяких проблем в українських дослідників з точністю прогнозів немає. А на сайтах практично немає синоптиків, там переважно використовують розрахункові моделі. Також не секрет, що подібні сайти мають часто комерційне спрямування. В Укргідрометцентрі фахівці чітко ведуть статистику. Справджуються прогнози погоди, наприклад, по Києву і Київській області на 85-90%. І в Україні, і в Бразилії, і в Німеччині, чи в США в метеорологів одні й ті самі проблеми – це несподіваний стрімкий розвиток синоптичної ситуації, те, що називають ураганом, штормом. Це передбачити справді складно. А ось розвиток метеорології у прогнозуванні на добу-три у світі, на мій погляд, досяг дуже високого рівня.

За спостереженнями, в Україні сніжну зиму з низькою температурою змінюють два роки відносно теплої зими з меншою кількістю снігу. Як це пояснити, якою насправді є тенденція кліматичних змін?

На території України існує чотири сезони: зима, весна, літо, осінь. В межах кожного сезону відбуваються свої певні коливання. Навіть в межах одного зимового місяця відбуваються різкі зміни. Погода, клімат напряму залежать від сонячної активності. Коливання сонячної активності передбачити досить важко, якщо й взагалі можливо точно… Ми часто говоримо про глобальне потепління і тут раптом дуже сильно холодає. І люди питають: де ж те глобальне потепління? Період метеоспостережень надто малий, біля 120 років, щоб робити якісь висновки про глобальні зміни клімату.

Михайло Глуховський, «Главком»