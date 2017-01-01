200 тисяч тюльпанів в одному місці: неймовірна виставка квітів у Києві

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На Співочому полі відкрилася виставка квітів

У столиці на території Співочого поля розпочала роботу квіткова виставка «Таємниці Великодньої Писанки». Для її створення спеціально вирощено 200 тисяч тюльпанів 12-ти різновидів.

У відкритті виставки взяли участь столичні чиновники.

«Квіткові експозиції на співочому полі – це гарна традиція, що можлива завдяки працелюбності наших зеленбудівців. До цих експозицій, а їх десять, доклали руку понад 200 працівників. На жаль, сьогодні погода не дозволила нам повною мірою оцінити результати роботи, не всі квіти розцвіли через прохолодну погоду. Але вже незабаром ми запрошуємо киян і гостей міста оглянути справді унікальні квіткові композиції», – сказав заступник голови КМДА.

Він також зауважив, що з кожним роком обсяги зелених насаджень у столиці збільшуються. Упродовж поточного року в місті буде висаджено 13 млн квітів та реконструйовано понад 120 парків і скверів, що вдвічі більше, ніж зроблено минулого року.

Працюватиме фестиваль тюльпанів «Таємниці Великодньої Писанки» щодня з 9:00 до 21:00 до 10 травня.