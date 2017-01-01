Пологові будинки Києва. Графік закриття на мийку в 2017 році
- Сьогодні, 14:08
-
Розсилка
Якщо поповнення у вашому сімействі планується цього року, то перед вибором пологового будинку варто ознайомитися з графіком закриття пологових будинків Києва на планову мийку у 2017 році
Щороку пологові будинку Києва закриваються на мийку. Це необхідно для того, щоб провести максимальну дезінфекцію всіх приміщень, обладнання та інструментів у пологових будинках, забезпечуючи малюкам і мамам максимальну захищеність від мікробів.
Знаючи графік закриття пологових будинків на мийку, майбутні мами можуть підбирати відповідний медичний заклад для пологів.
Графік закриття київських пологових будинків на планову мийку у 2017 році
Пологовий будинок № 1 Печерського районуНа момент написання статті наказ про закриття пологового будинку на мийку ще не надійшов. Зазвичай пологовий будинок №1 закривається у вересні. Попередньо потрібно телефонувати і уточнювати.
- Адреса: вул. Арсенальна, 5
- Тел.: (044) 285-05-77
Київський міський пологовий будинок №2 Подільського районуЦього року на мийку не планують закриватися, тому що чекають наказ від Міністерства охорони здоров'я на ремонт.
- Адреса: вул. Мостицька, 11
- Тел.: (044) 432-85-71
Київський міський пологовий будинок №3 Святошинського району
Планова мийка пологового будинку відбуватиметься з 17 квітня до 1 травня.
- Адреса: вул. Кучера, 7
- Тел.: (044) 405-34-86
- (044) 405-31-24 жіноча консультація
Київський міський пологовий будинок №4 Оболонського району
Планові заходи щодо дезінфекції пологового будинку щорічно проводяться в травні. Наразі точної інформації немає. Потрібно уточнювати самостійно
- Адреса: пр. Героїв Сталінграда, 16
- Тел.: (044) 411-99-19 санпропускник
- (044) 411-97-54 реєстратура
- (044) 411-92-26 інфекційне відділення.
Київський міський пологовий будинок №5 Солом'янського району
Швидше за все, закриється на місяць у серпні.
- Адреса: пр. Червонозоряний, 2
- Тел.: (044) 275-90-88 приймальне відділення
- (044) 275-80-88
Київський міський пологовий будинок №6 Дніпровського району
Мийка пологового будинку №6 цьогоріч планується в липні.
- Адреса: вул. П. Запорожця, 26
- Тел.: (044) 512-50-33 пропускник
- (044) 512-36-38 приймальня.
Київський міський пологовий будинок №7 Голосіївського району (Перинатальний центр)
На мийку Перинатальний центр не закривається, бо немає потреби.
- Адреса: вул. Предславинська, 9
- Тел.: (044) 522-87-36 довідкова
- (044) 522-87-45
НДІ педіатрії, акушерства та гінекології
Зазвичай планова мийка в НДІ у травні-червні, але точної інформації щодо закриття пологового будинку на момент написання статті не було.
- Адреса: вул. Мануїльського, 8
- Тел.: (044) 483-82-87
- (044) 483-62-16 приймальня
Київський обласний центр охорони здоров'я матері та дитини
Мийка в центрі запланована на липень-серпень 2017 р. Точніше можна буде дізнатися ближче до літніх місяців.
- Адреса: вул. Багговутівська, 1
- Тел.: (044) 483-09-73
- (044) 489-35-64 приймальня відділення «Акушерство»
Залізничний пологовий будинок, Дорожня клінічна лікарня №1 Солом'янського району
Цього року Залізничний пологовий будинок закриється на мийку з 1 липня.
- Адреса: пр. Повітрофлотський, 9
- Тел.: (044) 244-02-66
- (044) 244-02-68 дитяче відділення
Пологовий будинок на Червоному Хуторі (Дарницький район, Київ)
Інформації поки що немає – наказ з МОЗ ще не надійшов.
- Адреса: Харківське шосе, 121
- Тел.: (044) 564-21-65