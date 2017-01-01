Пологові будинки Києва. Графік закриття на мийку в 2017 році

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Якщо поповнення у вашому сімействі планується цього року, то перед вибором пологового будинку варто ознайомитися з графіком закриття пологових будинків Києва на планову мийку у 2017 році

Щороку пологові будинку Києва закриваються на мийку. Це необхідно для того, щоб провести максимальну дезінфекцію всіх приміщень, обладнання та інструментів у пологових будинках, забезпечуючи малюкам і мамам максимальну захищеність від мікробів.

Знаючи графік закриття пологових будинків на мийку, майбутні мами можуть підбирати відповідний медичний заклад для пологів.

Графік закриття київських пологових будинків на планову мийку у 2017 році

Пологовий будинок № 1 Печерського району

Адреса: вул. Арсенальна, 5

Тел.: (044) 285-05-77

На момент написання статті наказ про закриття пологового будинку на мийку ще не надійшов. Зазвичай пологовий будинок №1 закривається у вересні. Попередньо потрібно телефонувати і уточнювати.

Київський міський пологовий будинок №2 Подільського району

Адреса: вул. Мостицька, 11

Тел.: (044) 432-85-71

Цього року на мийку не планують закриватися, тому що чекають наказ від Міністерства охорони здоров'я на ремонт.

Київський міський пологовий будинок №3 Святошинського району

Планова мийка пологового будинку відбуватиметься з 17 квітня до 1 травня.

Адреса: вул. Кучера, 7

Тел.: (044) 405-34-86

(044) 405-31-24 жіноча консультація

Київський міський пологовий будинок №4 Оболонського району

Планові заходи щодо дезінфекції пологового будинку щорічно проводяться в травні. Наразі точної інформації немає. Потрібно уточнювати самостійно

Адреса: пр. Героїв Сталінграда, 16

Тел.: (044) 411-99-19 санпропускник

(044) 411-97-54 реєстратура

(044) 411-92-26 інфекційне відділення.

Київський міський пологовий будинок №5 Солом'янського району

Швидше за все, закриється на місяць у серпні.

Адреса: пр. Червонозоряний, 2

Тел.: (044) 275-90-88 приймальне відділення

(044) 275-80-88

Київський міський пологовий будинок №6 Дніпровського району

Мийка пологового будинку №6 цьогоріч планується в липні.

Адреса: вул. П. Запорожця, 26

Тел.: (044) 512-50-33 пропускник

(044) 512-36-38 приймальня.

Київський міський пологовий будинок №7 Голосіївського району (Перинатальний центр)

На мийку Перинатальний центр не закривається, бо немає потреби.

Адреса: вул. Предславинська, 9

Тел.: (044) 522-87-36 довідкова

(044) 522-87-45

НДІ педіатрії, акушерства та гінекології

Зазвичай планова мийка в НДІ у травні-червні, але точної інформації щодо закриття пологового будинку на момент написання статті не було.

Адреса: вул. Мануїльського, 8

Тел.: (044) 483-82-87

(044) 483-62-16 приймальня

Київський обласний центр охорони здоров'я матері та дитини

Мийка в центрі запланована на липень-серпень 2017 р. Точніше можна буде дізнатися ближче до літніх місяців.

Адреса: вул. Багговутівська, 1

Тел.: (044) 483-09-73

(044) 489-35-64 приймальня відділення «Акушерство»

Залізничний пологовий будинок, Дорожня клінічна лікарня №1 Солом'янського району

Цього року Залізничний пологовий будинок закриється на мийку з 1 липня.

Адреса: пр. Повітрофлотський, 9

Тел.: (044) 244-02-66

(044) 244-02-68 дитяче відділення

Пологовий будинок на Червоному Хуторі (Дарницький район, Київ)

Інформації поки що немає – наказ з МОЗ ще не надійшов.