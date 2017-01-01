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    Пологові будинки Києва. Графік закриття на мийку в 2017 році

    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 14:08
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    Якщо поповнення у вашому сімействі планується цього року, то перед вибором пологового будинку варто ознайомитися з графіком закриття пологових будинків Києва на планову мийку у 2017 році

    Щороку пологові будинку Києва закриваються на мийку. Це необхідно для того, щоб провести максимальну дезінфекцію всіх приміщень, обладнання та інструментів у пологових будинках, забезпечуючи малюкам і мамам максимальну захищеність від мікробів.

    Знаючи графік закриття пологових будинків на мийку, майбутні мами можуть підбирати відповідний медичний заклад для пологів.

    Графік закриття київських пологових будинків на планову мийку у 2017 році

    Пологовий будинок № 1 Печерського району

    На момент написання статті наказ про закриття пологового будинку на мийку ще не надійшов. Зазвичай пологовий будинок №1 закривається у вересні. Попередньо потрібно телефонувати і уточнювати.
    • Адреса: вул. Арсенальна, 5
    • Тел.: (044) 285-05-77

    Київський міський пологовий будинок №2 Подільського району

    Цього року на мийку не планують закриватися, тому що чекають наказ від Міністерства охорони здоров'я на ремонт.
    • Адреса: вул. Мостицька, 11
    • Тел.: (044) 432-85-71

    Київський міський пологовий будинок №3 Святошинського району

    Планова мийка пологового будинку відбуватиметься з 17 квітня до 1 травня.

    • Адреса: вул. Кучера, 7
    • Тел.: (044) 405-34-86
    • (044) 405-31-24 жіноча консультація

    Київський міський пологовий будинок №4 Оболонського району

    Планові заходи щодо дезінфекції пологового будинку щорічно проводяться в травні. Наразі точної інформації немає. Потрібно уточнювати самостійно

    • Адреса: пр. Героїв Сталінграда, 16
    • Тел.: (044) 411-99-19 санпропускник
    • (044) 411-97-54 реєстратура
    • (044) 411-92-26 інфекційне відділення.

    Київський міський пологовий будинок №5 Солом'янського району

    Швидше за все, закриється на місяць у серпні.

    • Адреса: пр. Червонозоряний, 2
    • Тел.: (044) 275-90-88 приймальне відділення
    • (044) 275-80-88

    Київський міський пологовий будинок №6 Дніпровського району

    Мийка пологового будинку №6 цьогоріч планується в липні.

    • Адреса: вул. П. Запорожця, 26
    • Тел.: (044) 512-50-33 пропускник
    • (044) 512-36-38 приймальня.

    Київський міський пологовий будинок №7 Голосіївського району (Перинатальний центр)

    На мийку Перинатальний центр не закривається, бо немає потреби.

    • Адреса: вул. Предславинська, 9
    • Тел.: (044) 522-87-36 довідкова
    • (044) 522-87-45

    НДІ педіатрії, акушерства та гінекології

    Зазвичай планова мийка в НДІ у травні-червні, але точної інформації щодо закриття пологового будинку на момент написання статті не було.

    • Адреса: вул. Мануїльського, 8
    • Тел.: (044) 483-82-87
    • (044) 483-62-16 приймальня

    Київський обласний центр охорони здоров'я матері та дитини

    Мийка в центрі запланована на липень-серпень 2017 р. Точніше можна буде дізнатися ближче до літніх місяців.

    • Адреса: вул. Багговутівська, 1
    • Тел.: (044) 483-09-73
    • (044) 489-35-64 приймальня відділення «Акушерство»

    Залізничний пологовий будинок, Дорожня клінічна лікарня №1 Солом'янського району

    Цього року Залізничний пологовий будинок закриється на мийку з 1 липня.

    • Адреса: пр. Повітрофлотський, 9
    • Тел.: (044) 244-02-66
    • (044) 244-02-68 дитяче відділення

    Пологовий будинок на Червоному Хуторі (Дарницький район, Київ)

    Інформації поки що немає – наказ з МОЗ ще не надійшов.

    • Адреса: Харківське шосе, 121
    • Тел.: (044) 564-21-65
    Джерело: tvoymalysh.com.ua
    здоров'я Київ медицина
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